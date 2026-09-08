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Povestea datează din primăvara anului 2014, imediat după alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal, câștigate de Răzvan Burleanu. Marketa Haindlova îl ajutase pe acesta în campania electorală, iar la momentul respectiv se discuta despre posibilitatea ca specialista în drept sportiv să preia un rol important în cadrul FRF.

„Domnișoara cu bikini”, răspuns pentru Gică Hagi după 12 ani! Ce spusese „Regele” despre Marketa Haindlova

Cehoaica a intrat rapid în atenția presei din România, inclusiv prin prisma unor fotografii în costum de baie apărute în spațiul public. De aici avea să apară și sintagma „domnișoara cu bikini”, folosită inclusiv de Gică Hagi într-o intervenție extrem de acidă la adresa noii conduceri a Federației. Nemulțumit de primele săptămâni ale mandatului lui Răzvan Burleanu și de direcția în care se îndrepta FRF, Hagi a ironizat atunci posibila cooptare a Marketei Haindlova în echipa federală.

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„Hai să ne dezbrăcăm şi să facem poze la mare! Să ne rugăm de domnişoara cu bikini! Mai rămîne ca un băiat să se îmbrace la fel şi gata, ne-am dat dracu’!”, spunea Gică Hagi în 2014, la Dolce Sport.

Marketa Haindlova, reacție dură după ce a aflat ce spusese Hagi: „Mă întristează”

La 12 ani distanță, Marketa Haindlova a fost pusă în fața afirmațiilor făcute atunci de . Cehoaica a mărturisit că nu știa despre respectivul interviu și s-a declarat dezamăgită de cuvintele „Regelui”. „Nu știam de acest interviu, dar mă întristează întotdeauna când legende ale fotbalului, care și-au demonstrat excelența pe teren, nu reușesc să se ridice la nivelul propriei moșteniri și în afara terenului.

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Comentariile șovine și sexiste, pline de prejudecăți, nu afectează doar fotbalul, ci creează și obstacole majore și confirmă stereotipurile potrivit cărora țările din fostul bloc estic nu își au locul printre societățile moderne și dezvoltate, care promovează egalitatea și acceptarea minorităților”, a declarat Marketa Haindlova, potrivit

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Marketa Haindlova a adus-o în discuție pe Kira Hagi

Haindlova nu s-a oprit aici. În răspunsul oferit după 12 ani, specialista în drept sportiv a făcut referire și la faptul că Cehoaica susține că „Regelui” nu i-ar fi convenit ca fiica sa să fie etichetată într-o manieră asemănătoare de către bărbați aflați în poziții de putere.

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„Știind că Gheorghe Hagi are o fiică, ea însăși persoană publică, sunt sigură că nu i-ar fi plăcut ca bărbați aflați în poziții de putere să înceapă să-i pună etichete fiicei sale în funcție de calitățile ei și să o vizeze prin remarci șovine. Din păcate, nu a fost singurul comentariu nefericit cu care m-am confruntat în cariera mea profesională. Pe de altă parte, pot vedea că societatea se schimbă și devine mai primitoare față de femeile care activează în medii dominate de bărbați”, a continuat Marketa Haindlova.

De ce nu a mai ajuns „domnișoara cu bikini” la FRF

Un alt mister rămas din perioada respectivă a fost motivul pentru care Marketa Haindlova nu a mai ajuns, în cele din urmă, să ocupe o funcție la FRF. La vremea respectivă se vorbea despre posibilitatea ca aceasta să se ocupe de relațiile internaționale și afacerile europene ale Federației. Haindlova susține acum că situația a stat, de fapt, diferit și că nu a primit o ofertă concretă după încheierea campaniei electorale.

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„De fapt, în cele din urmă, nu mi-a fost oferită nicio funcție concretă. Înțelegerea inițială era că urma să ajut în timpul campaniei electorale și că ulterior aveam să discutăm despre o posibilă colaborare, dar acest lucru nu s-a materializat niciodată. Aveam deja foarte multă activitate și multe responsabilități în Cehia. Iar după experiența neplăcută cu persoana care mă urmărea, nu eram deosebit de motivată să mă implic mai activ”, a explicat Marketa Haindlova.