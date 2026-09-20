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Au fost împreună o perioadă scurtă și s-au despărțit în urmă cu 13 ani. De curând Horia Tecău și Andreea Raicu au ajuns din nou împreună. Iată care este evenimentul important unde au fost văzuți cei doi foști parteneri de viață.

Horia Tecău și Andreea Raicu, la 13 ani de la separare

În urmă cu 6 ani Horia Tecău (41 ani) lua decizia să se retragă din tenisul profesionist, dar a păstrat o . Românul a devenit celebru datorită pasiunii sale pentru sport, dar și unei povești de dragoste care a ținut prima pagină a tabloidelor. În urmă cu mai bine de un deceniu a format un cuplu cu una dintre cele mai cunoscute jurnaliste.

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Fosta moderatoare a emisiunii Big Brother, Andreea Raicu (49 ani), l-a cucerit cu totul pe fostul tenismen. Legătura amoroasă, consumată între anii 2012-2013 a fost intens mediatizată, la fel și despărțirea. Cei doi au luat-o pe drumuri separate din cauza programelor încărcate pe care le aveau. Jucătorul era plecat foarte des din țară.

Turneele la care mergea la vremea respectivă au creat o distanță în cuplu, în timp ce bruneta era prinsă cu propriile proiecte profesionale. Fosta vedetă de la Prima TV a fost cea care a pus punct la aproape un an de la prima întâlnire. Acum, la 13 ani de la despărțirea șocantă ei au fost surprinși la același eveniment.

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Ambii au luat parte la cel mai așteptat summit de business din Europa Centrală și de Est. BRAND MINDS s-a desfășurat la Romexpo, pe data de 16 septembrie 2026, având-o în centrul atenției pe celebra Oprah Winfrey. În vizorul fanilor au fost și , Horia Tecău, și Andreea Raicu. S-au fotografiat împreună.

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Imaginea prețioasă a fost împărtășită pe rețelele de socializare de fosta moderatoare. A atras curiozități din toate direcțiile, frumoasa brunetă postând mai multe poze. Bruneta a încărcat fotografii cu vedete din showbiz, dar și din business. Corina Bârlădeanu, Ciprian Borsan și Andrei Pitiș nu au lipsit de lângă femeia de afaceri care deține un brand de haine.

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Andreea Raicu, despre evenimentul la care a luat parte și Horia Tecău

„Autenticitate, aliniere, valori, vulnerabilitate. Acum zece ani vorbeam foarte puțin despre ele, iar în business păreau aproape de neconceput. Anul acesta la Brand Minds m-am bucurat să văd că au fost abordate în discursurile despre marketing, business, educație, inovație și media.

Se vorbește tot mai des despre faptul că ceea ce construim ajunge, tot mai des, la cine suntem. La valorile care ne ghidează și la intenția din spatele alegerilor noastre. Într-o lume care se schimbă cu o viteză greu de susținut uneori și în care inteligența artificială câștigă tot mai mult teren avem nevoie de aceste repere ca să nu ne pierdem pe noi.

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Să construim businessuri în care ne regăsim și să alegem conștient direcția în care mergem”, a scris Andreea Raicu, pe Instagram. În continuare s-a declarat bucuroasă că a avut ocazia să o asculte pe Oprah Winfrey într-un dialog cu Andreea Esca. A descris-o pe vedeta din SUA drept „o prezență puternică și așezată”.

Totodată, a declarat că a fost fascinată de felul în care a vorbit despre experiențele din viață care au adus-o în punctul în care este azi. A remarcat și intenția reală din spatele fiecărei decizii luate de jurnalista americană. În aceeași notă, a observat încrederea de care a dat dovadă renumita moderatoare în vârstă de 72 de ani.

„Seth Godin, «the god of marketing», ne-a adus înapoi la două întrebări esențiale: pentru cine facem ceea ce facem și ce schimbare vrem să aducem?”, a mai scris Andreea Raicu, pe aceeași rețea de socializare. Fosta iubită a lui Horia Tecău a subliniat că abia așteaptă ediția de anul viitor pentru că vine George Clooney. Vedeta speră ca actorul să o aducă și pe soția sa, Amal.