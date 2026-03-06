După 13 ani, Gareth Bale a recunoscut tot! „Nu am spus niciodată public acest lucru”

ADVERTISEMENT

Gareth Bale, fostul star al lui Real Madrid, a confirmat într-un interviu acordat BBC o informație care a circulat mult timp în presa spaniolă, dar care a fost negată în repetate rânduri atât de el, cât și de clubul madrilen. Galezul a dezvăluit că a evoluat aproape întreaga carieră cu o problemă serioasă la spate, care i-a provocat numeroase accidentări.

Gareth Bale a făcut parte dintr-o generație de excepție la Real Madrid

. Crescut la Southampton și lansat în fotbalul mare de Tottenham, galezul s-a remarcat rapid prin viteză, forță și execuții spectaculoase. Sezonul 2012-2013 l-a transformat într-un superstar al Premier League, iar evoluțiile sale din campionatul intern, dar și din Champions League au convins-o pe Real Madrid să plătească aproximativ 100 de milioane de euro pentru transferul său.

Bale a ajuns pe Santiago Bernabéu în vara anului 2013 și a făcut parte dintr-o generație fabuloasă a clubului madrilen. A câștigat cinci trofee UEFA Champions League și a rămas în memoria fanilor pentru momente spectaculoase, precum golul din finala Champions League din 2014 cu Atletico Madrid sau dubla din finala din 2018 cu Liverpool, când a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria competiției.

Totuși, cariera sa a fost marcată și de numeroase accidentări, în special la nivelul gambelor. Multă vreme s-a speculat că problemele medicale ar avea o cauză mai profundă, iar presa spaniolă scria încă din urmă cu 13 ani că Bale ar suferi de o hernie de disc. La acel moment, informația a fost negată public.

Cu ce problemă s-a confruntat Gareth Bale la Real Madrid!? Galezul a ascuns totul!

Acum, la câțiva ani după retragerea din fotbal, Gareth Bale a confirmat că acele informații erau reale. Fostul jucător a dezvăluit că problema a apărut încă din perioada în care evolua la Tottenham. „Mi-am rupt un disc la spate când aveam 18 ani, la Tottenham. Am jucat toată cariera cu această problemă. Din cauza spatelui am avut foarte multe accidentări la gambă. Nu am spus niciodată public acest lucru cât timp eram jucător, pentru că unii ar fi spus că îmi caut scuze”, a explicat Bale.

Fostul atacant spune că problema era una „gestionabilă”, dar că în anumite momente îi afecta serios performanțele. Uneori nu avea altă soluție decât să facă injecții pentru a putea continua să joace. „Nu știam niciodată când mă putea afecta. Când apărea problema, nu mai aveam ce face. Singura soluție era să fac o injecție în spate pentru a calma durerea”, a mai povestit galezul.