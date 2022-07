După 14 ani, Carmen de la Sălciua e părăsită de principalul ei om de încredere: „Drumurile noastre se despart”

Despărțire neașteptată în lumea muzicii de petrecere! Carmen de la Sălciua și saxofonistul Nelu Popa au decis ca din anul 2023 să nu mai colaboreze împreună! Cei doi artiști vor s-o ia pe drumuri separate.

Nelu Popa îi spune „Adio” lui Carmen de la Sălciua

Timp de 14 ani, s-au dedicat împreună muzicii de petrecere. Au investit fiecare leu în meseria lor, ba chiar au făcut și foamea, iar acum, soarta a decis să umble pe cărări diferite.

Din motive doar de ei știute, unele mai mult sau mai puțin importante, au hotărât ca de la anul să urmeze căi distincte.

Nelu Popa a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că au existat anumite motive, în special legate de proiectele lor muzicale, care au dus la această despărțire neașteptată pe plan profesional.

„Din păcate, drumurile noastre se separă. O să-mi fac trupa mea proprie. M-am gândit mai bine și cred că ăsta e un drum pe care trebuie să-l urmez. Nu pot să onorez chiar toate evenimentele, fiind implicat în proiectul cu Carmen. Tocmai de aceea, am decis să merg pe calea mea și din cauza asta trebuie să ne împărțim…

Ea deja știe. Am vorbit cu ea. Am stabilit că s-a ajuns aici. Au fost mici neînțelegeri, dar nu asta e important. Eu o respect și iubesc la fel de mult. Nu e vorba de vreun scandal sau ceartă. Sper ca ea să nu iasă cu anumite declarații, pentru că nu am avut nimic de împărțit”, a declarat Nelu Popa pentru FANATIK.

„M-au derutat un pic și declarațiile pe care le-a făcut”

„Pe mine m-au derutat un pic și declarațiile pe care le-a făcut ea. Au fost interviuri în care a spus că ea se lasă de cântat, apoi că nu se lasă. Eu nu vreau să mă bag peste deciziile ei”, a completat saxofonistul.

Acesta se bucură, în schimb, de succesul pe care îl are care are peste 500.000 de vizualizări pe Youtube.

„E adevărat ca nu i-a picat foarte bine când i-am zis că vreau să am propriul meu proiect, dar a înțeles în cele din urmă”, a mai spus Nelu Popa pentru FANATIK.

Saxofonistul a spus că va colabora în continuare cu doi dintre oamenii săi de nădejde, Horia și Simona Boncuț.