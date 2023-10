După 14 ani de relația cu soția sa, Grațiela, Andrei Duban a făcut anunțul: “Îi respect dorința”

Andrei Duban a făcut anunțul după 14 ani de relație cu soția lui. Ce a spus acesta despre o dorință a Gabrielei Duban.

Andrei Duban a făcut anunțul după 14 ani de căsătorie

Andrei Duban și soția lui au stârnit multe zvonuri după un interviu al acesteia, iar mulți au crezut că s-au despărțit. Nici vorbă de divorț, a spus actorul, confirmând și soția lui.

ADVERTISEMENT

De fapt, , de cu totul altă natură. Actorul vrea al doilea copil, dar soția sa nici nu vrea să audă! Andrei Duban și-ar dori mult să devină tată a doua oară, doar că decizia este în mâinile soției sale.

După 14 ani de căsnicie, acesta ar vrea să mai aibă un copil, doar că respectă dorința Gabrielei Duban de a nu dori să mai devină mamă.

ADVERTISEMENT

„Eu mă gândesc des să facem încă un copil, ea se gândește mai rar. Îi respect dorința, nu pun presiune pe ea, ea duce tot greul. Eu pot doar să asigur cuibul”, a spus actorul, conform .

„El ar vrea în fiecare zi să încercăm să facem al doilea copil! Ce să zic? Atâta presiune pe mine…Nuuu!”, a spus și Gabriela Duban.

ADVERTISEMENT

Ce spun Andrei Duban și soția lui despre zvonurile divorțului

Deși nu este cazul de așa ceva, actorul a mărturisit că vede în jur mulți oameni care se despart după ani de relație, lucru care-l sperie.

„Încercăm să rămânem normali și cu picioarele pe pământ… Ne sperie, recunosc că mă sperie că în jurul nostru toate cuplurile se despart.

Băiatul are 11 ani, noi suntem împreună de 14 și sper să mai băgăm încă 14 ani și mai mult împreună.”, a spus actorul.

ADVERTISEMENT

Și Grațiela Duban a vorbit despre aceste zvonuri și a spus că nu se pune problema ca ea și Andrei Duban să se separe!

„Am dat acum ceva timp un interviu, am fost întrebată ce părere am despre divorțurile din showbiz și am spus că eu cred că oamenii ajung la divorț din cauza lipsei comunicării.

A fost scos din context, dar nu se pune problema despre divorț. Doamne ferește!”, a declarat soția actorului.