După 15 ani de căsnicie, Elwira și Mihai Petre au făcut anunțul: ”Când ne-am cunoscut eram doi copii…”

După 15 ani de , câștigătorii de la Asia Express 2021 au făcut anunțul. Când s-au cunoscut erau doar doi copii. De atunci au trecut 23 de ani, juratul de la Te cunosc de undeva și soția sa fiind părinții a două fete.

După un mariaj de 15 ani, Elwira și Mihai Petre au făcut dezvăluirea momentului. Ce au mărturisit despre relația amoroasă

După un mariaj de 15 ani, Elwira și Mihai Petre au făcut dezvăluirea momentului pe rețelele de socializare, unde au postat mai multe imagini din ultima vacanță petrecută în Grecia. Cei doi au sărbătorit nunta de cristal.

ADVERTISEMENT

Pe 7 iunie 2008 juratul de la Te cunosc de undeva și frumoasa blondină ajungeau în fața altarului. Și-au unit destinele într-un cadru de poveste. Cunoscuta coregrafă a îmbrăcat o rochie de prințesă care i-a pus în valoare bustul.

Acum cei doi parteneri de viață au ales să împărtășeacă cu fanii faptul că au trecut ani buni de atunci. Cu această ocazie au transmis și un mesaj special, subliniind că atunci când s-au întâlnit erau foarte mici. Blondina avea 18 ani și dansatorul 21.

ADVERTISEMENT

„Când n-am cunoscut eram doi copii. Nu ne trecea prin cap că o să rămânem 23 de ani împreună. Happy anniversary to us! #anniversary #15yearsmarried #23yearstogether”, este mesajul lăsat de Elwira și Mihai Petre pe Instagram.

Elwira și Mihai Petre, de la colegi la iubiți

Elwira și Mihai Petre trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 23 de ani. Cei doi au trecut de la o de colegi la una de iubire în numai câteva luni. Au devenit iubiți pentru că au foarte multe lucruri în comun, în special pasiunea pentru dans.

ADVERTISEMENT

În plus, se ghidează după aceleași principii și asta nu a făcut decât să-i unească și mai mult de când s-au întâlnit. S-au văzut pentru prima oară în Republica Moldova, după ce ambii rămăseseră fără parteneri de dans.

Timp de câteva zile au performant împreună și apoi fiecare a plecat în țara lui, blondina fiind originară din Polonia. Ulterior, și-au dat seama că rezonează foarte bine pe scenă și au început să fie parteneri la concursuri.

ADVERTISEMENT

„Am stat, am analizat şi am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit şi parteneri de cuplu”, spunea la un moment dat Mihai Petre despre începutul relației cu Elwira, conform .