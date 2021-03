După 15 ani la Cirque du Soleil, un gimnast român a revenit acasă! Medaliat cu bronz la Europene, vrea să-și deschidă o academie

Fostul gimnast român Ciprian Vereș, medaliat cu bronz la Europene, a lucrat timp de 15 ani la celebrul Cirque du Soleil, iar acum a revnit acasă și vrea să-și deschidă o academie.

Cirque du Soleil este o companie privată canadiană specializată în spectacole distractive și a fost fondată pe 7 iulie 1984.

Povestea lui Ciprian Vereș, care a urcat pe podium la Campionatele Europene de gimnastică din 2002 în proba de inele, este una cu adevărat spectaculoasă.

Un gimnast român s-a întors în țară după ce a cucerit lumea cu Cirque du Soleil

La vârsta de 20 de ani, fostul gimnast român, multiplu campion național, a ieșit din sportul de performanță și a plecat în aventura vieții. Ciprian Vereș s-a alăturat proiectului celui mai mare circ din lume, Cirque du Soleil, acolo unde s-a simțit împlinit.

”Eram la Reșița, am făcut un video, o audiție cu ce fac eu la toate aparatele și am trimis-o în Montreal. Nu m-am gândit niciun moment că mă vor lua. După două săptămâni mi s-a și oferit contractul. Era vineri și luni aveam biletul de avion”, povestește el cum a ajuns în cel mai frumos spectacol de circ.

Fostul sportiv declară că a muncit foarte mult în cei 15 ani petrecuți la Cirque du Soleil, dar pe de altă parte este încântat de faptul că a putut să vadă lumea întreagă. ”Am făcut și 3.500 de spectacole fără pauză, 3.500 de la cap la coadă.

Din 60 de artiști, doar 4 am făcut lucru acesta. Făceam două spectacole pe zi, la bară fixă, e foarte ușor să te accidentezi, dar am avut noroc. Munca mea la circ era de 12 ore pe zi”.

Ciprian Vereș și-a cunoscut soția la circ

În toți acești 15 ani, românul nostru a fost în peste 60 de țări și îân sute de orașe, dar cel mai impresionant i s-a părut a fi Sevilla. ”Cele mai frumoase spectacole erau în Sevilla. La sfârșit, spectatorii începeau să aplaude atât de tare că se cutremura tot, era un sentiment extraordinar. La fiecare spectacol aveam pielea de găină”, povestește el.

Pe lângă munca zilnică, Ciprian Vereș s-a mai ales cu un lucru frumos din perioada Cirque du Soleil. Este vorba de familie. Gimnastul român și-a întâlnit dragostea vieții chiar la circ, iar cei doi sunt un exemplu că dragostea nu împiedică munca.

”Acolo mi-am cunoscut soția, care e din Belarus, ne-am căsătorit, avem o fetiță, acolo mi-am clădit familia. Eu și soția mea eram în același spectacol”, povestește multimplu campion național de gimnastică.

”Am văzut 60 și ceva de țări și am și câștigat bani”

Ciprian Vereș a jucat timp de 15 ani în spectacolul ”Corteo” în care este spusă viața unui clown: ”La toate spectacolele de circ e o poveste de la un cap la altul. În povestea în care am jucat era vorba despre viața unui clown. Era muzică live, multe numere de acrobație, era o comedie”.

Deși sportiv de performanță, Vereș a explicat că sunt diferențe uriașe între un gimnast și acrobațiile de la circ. În timp ce la sport ai 5-6 competiții pe an, la circ ai și câte zece spectacole pe săptămână ceea ce după ce la epuizare și uzură.

El consideră că timp de 15 ani a avut cel mai frumos serviciu din lume: ”În spectacolul nostru eram 60 de acrobați, actori, plus încă 100 de oameni. Eram un mic orășel. În tot circul eram 2.500 de acrobați, compania avea 6.000 de angajați. Nu știu dacă există vreun job în lumea asta unde să mergi, să faci oamenii să râdă, să primești bani și să te plimbi în toată lumea. Am văzut 60 și ceva de țări și am și câștigat bani”.

Visul unei săli de gimnastică, amânat de Covid-19

Ciprian Vereș a fost nevoit să se întoarcă în România din cauza pandemiei de coronavirus care a dus la falimentul companiei care administrează Cirque du Soleil. Din cei 6.000 de angajați au mai rămas doar 10. Însă, canadienii încearcă să repună pe picioare întreaga afacere și pregătesc un prim spectacol la Las Vegas.

Revenit acasă, Vereș intenționează să se apuce de antrenorat și dorește să-și deschidă o sală în care să pregătească viitorii campioni. Acest lucru nu a fost posibil tot din cauza măsurilor restrictive, dar el nu renunță la acest vis.

”Când intru în sala de gimnastică, mă simt extraordinar. Am încercat să lucrez și în alte domenii, dar până la urmă sala de gimnastică mi-a intrat în sânge”, a spus Ciprian Vereș în încheierea uimitoarei sale povești de viață.