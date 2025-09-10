Premieră după 153 de ani! Primul musulman de la naționala Angliei împarte vestiarul cu Radu Drăgușin

El a devenit primul musulman care a jucat pentru naţionala Angliei. O națională care a jucat primul meci în 1872.

Spence are tată jamaican și mamă din Grenadine

Spence, în vârstă de 25 de ani, l-a înlocuit aseară pe Reece James, de la Chelsea, în minutul 69, al meciului câştigat lejer de Anglia în preliminariile Cupei Mondiale. „Am fost surprins! Nu știam că sunt primul, așa că voi considera asta o binecuvântare”, a declarat Spence.

Născut la Londra din tată jamaican și mamă din Grenadine, Spence este musulman practicant și nu a ascuns importanța spiritualității sale în viața de zi cu zi.

„Este bine să scrii istorie și sper să inspir tinerii din întreaga lume să creadă că și ei pot reuși. Și alții pot face ceea ce fac eu”, a mai declarat

6% din populația Angliei este musulmană

Prima apariție a lui Spence în echipa Angliei este un moment important pentru musulmanii britanici, care sunt subreprezentați în fotbalul profesionist din această țară, în ciuda faptului că reprezintă 6% din populație.

„Este un moment de sărbătoare pentru musulmanii britanici”, crede Ebadur Rahman, fondatorul Nujum Sports, o organizație care sprijină peste 400 de sportivi musulmani, prin consiliere religioasă și profesională.

„Djed are o mare responsabilitate pe umeri – nu numai că joacă pentru Anglia, ci și pentru musulmanii din întreaga lume, deoarece este acum un model care sparge barierele”, a mai spus acesta.

Comparat cu un Rolls Royce

Mult timp, Spence a fost considerat un jucător de banca de rezerve. Tottenham l-a luat de la Middlesbrough în 2022, dar l-a împrumutat succesiv la Rennes, Leeds și Genoa. Asta deși plătise pentru el 20 d emilioane de lire sterline.

A revenit la Tottenham anul acesta și s-a impus ca un titular. Fost internațional de tineret, Spence a făcut pasul la prima reprezentativă abia acum. Contra Andorrei a rămas pe bancă, dar aseară a bifat primele minute în meciul cu Serbia.

Spence joacă în principal ca fundaș dreapta și este cunoscut pentru viteza și abilitatea sa de a dribla. El a fost lăudat de Ian Wright, care l-a descris ca fiind „combativ, tehnic, curajos”, și de Wes Morgan, care l-a comparat cu un Rolls-Royce. „Este un jucător atletic, capabil să apere, să creeze și să înscrie. Nu are limite”, a spus despre el și Lee Carsley, antrenorul care a crezut în el.