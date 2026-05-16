După 16 ani petrecuți în România, celebrul italian a luat marea decizie. Părăsește definitiv țara

A venit în România în anul 2010, dar acum este pregătit să facă o schimbare uriașă. Renumitul italian a anunțat că este pe punctul de a se întoarce pe meleagurile natale.
Alexa Serdan
16.05.2026 | 16:30
A ajuns în România în urmă cu 16 ani, dar acum pleacă. Sursa foto: Instagram.com
Celebrul italian care a ajuns în țara noastră datorită semnării cu ASA Târgu Mureș a făcut o declarație neașteptată. După 16 ani petrecuți în România a luat marea decizie, precizând motivul pentru care recurge la această schimbare.

Italianul care e pe punctul de a pleca din România

Fostul portar Alessandro Caparco (42 ani) a anunțat că urmează să facă mutări importante în ceea ce privește planul personal. E pregătit de o transformare uriașă, după ce a stat 16 ani în România. A venit în țara noastră în 2010 și a rămas datorită relației pe care o are cu o româncă originară din orașul Târgu-Mureș.

E însurat cu o frumoasă șatenă alături de care a devenit tatăl unui băiat. Celebrul italian care a evoluat și la Dinamo a stabilit cu partenera de viață, Ramona, să se focuseze pe viitorul celui mic. Astfel, fostul fotbalist este pe punctul de a se întoarce pe meleagurile natale. A luat această decizie pentru educația fiului său, deși are afaceri în Capitală.

Businessul lui este unul la mare căutare, obiectele vestimentare pe care le vinde fiind unele la modă. Foarte multă lume trece pragul magazinului său care cel mai probabil nu se va închide. Fostul portar italian a subliniat că nu renunța complet la România, ci se va întoarce de fiecare dată când va simți nevoia.

„De la anul (n.r. se va muta). Deja am mutat copilul la școală acolo. Pentru că trece în școala generală. Și am ales să îl duc în Italia, să ne mutăm acolo. În Torino, nu în Napoli. Da, pentru el. Și nu pot să stau fără el, dar o să mă mai întorc din când în când.

Știi cum e, după două zile nu mă mai știe nimeni! Dar ține minte ce spun acum: precum Caparco nu mai găsești!”, a declarat Alessandro Caparco, în podcastul moderat de Costin Ștucan, potrivit iamsport.ro. În România sportivul a evoluat pentru Târgu Mureș, Poli Iași și Concordia Chiajna.

Iubește țara noastră, dar pleacă după 16 ani

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme, dar și în podcastul menționat Alessandro Caparco s-a declarat îndrăgostit de România. București este orașul care l-a cucerit pe fostul portar italian, care nu-și mai recunoaște țara natală atunci când o vizitează.

Mai mult decât atât, acesta susține că Italia s-a schimbat enorm în ultimii ani, simțindu-se acasă în țara noastră, nicidecum unde s-a născut. E stabilit în București din 2020, după ce a luat decizia să se retragă din fotbal.

„Bucharest (n.r. București). Nu se compară! Pentru mine, Bucharest este cel mai frumos oraș, adică unde mă simt cel mai bine. Bucharest nu mă face să simt dorul de casă”, a mai spus fostul antrenor de portari, mai arată sursa citată anterior.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
