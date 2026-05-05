După 20 de ani! Ce s-a întâmplat ultima dată când Arsenal a jucat finala Champions League. „Tunarii” au fost la doar câteva minute de trofeu

Arsenal s-a calificat în finala UEFA Champions League. Marți seară, pe „Emirates Stadium”, „tunarii” lui Mikel Arteta au învins Atletico Madrid cu scorul de 1-0 în returul din semifinale, după ce în turul de săptămâna trecută de la Madrid, fusese egal, 1-1. Singurul gol al partidei de la Londra a fost marcat de Bukayo Saka în minutul 44.

Arsenal s-a calificat în finala Champions League după 20 de ani. Data trecută, a fost la doar câteva minute de trofeu în fața Barcelonei

Data trecută când Arsenal a jucat ultimul act al celei mai importante competiții europene la nivel de cluburi s-a întâmplat în 2006, pe vremea lui Arsene Wenger, când Thierry Henry făcea spectacol pe teren, iar Cesc Fabregas se afla la început de drum în fotbalul internațional. Atunci, londonezii au început extrem de prost meciul. În minutul 18, portarul Jens Lehmann a fost eliminat.

În ciuda acestui fapt, Arsenal a reușit să deschidă scorul în minutul 37. Uriașul Sol Campbell s-a înălțat magistral peste apărarea catalană la o lovitură liberă și a marcat cu o lovitură superbă de cap. Goalkeeper-ul Victor Valdes nu a avut nicio șansă de intervenție. Astfel, englezii au intrat cu avantaj la pauză, iar acest avantaj s-a păstrat până în ultimul sfert de oră al meciului.

Atunci, în minutul 76, Samuel Eto’o a egalat pentru FC Barcelona. Mai mult, în minutul 81, Belletti a punctat din nou pentru gruparea blaugrana, care astfel a reușit în cele din urmă să se impună cu scorul de 2-1 în finala jucată la Paris, pe „Stade de France” pe data de 17 mai 2006. La acea vreme, Lionel Messi încă nu devenise o parte integrantă a lotului catalanilor, într-o echipă antrenată de Frank Rijkaard, în care Ronaldinho avea rolul de „magician”, Xavi și Iniesta erau în „floarea vârstei”, Eto’o marca pe bandă rulantă, iar apărarea era condusă cu „pumn de fier” de Carles Puyol.

Finală cu Bayern Munchen sau PSG pentru echipa lui Mikel Arteta

De asemenea, la FC Barcelona mai jucau la acel moment și alți fotbaliști de clasă mondială, precum Deco sau Giuly. De partea cealaltă, Arsenal dispunea de staruri precum Ashley Cole, Pires, Kolo Toure, Ljungberg, Gilberto Silva, Robin van Persie sau Bergkamp, pe lângă Henry și Fabregas, menționați deja anterior. Acum, revenind în prezent, la Budapesta pe data de 30 mai . În tur, , iar returul se joacă miercuri seară în Bavaria.