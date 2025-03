După 23 de ani de căsnicie cu Anca, Pavel Bartoș face dezvăluiri neașteptate: „Încă perfecționăm formula”

După 23 de ani de căsnicie, Pavel Bartoș și-a deschis sufletul și a povestit despre familia sa. Actorul are o relație solidă cu soția sa, Anca, și este tatăl a trei fete: Eva, Rita și Sofia. Prezentatorul TV recunoaște că meritul principal pentru educația fetelor îl are mama lor, ținând cont că el are un program foarte încărcat.

Pavel Bartoș, anunț după 23 de ani de căsnicie

„Marele merit în acest drum colosal, care se numește educația copiilor, îl are Anca, soția mea”, spune cu sinceritate actorul. Fetele lor cresc frumos și fiecare pare să-și găsească drumul. Eva este deja studentă la Drept, Rita cochetează cu ideea de a deveni arhitect, iar cea mică, Sofia, se simte atrasă de meseria tatălui. A avut deja un rol într-un film și s-a bucurat din plin de acea experiență.

a declarat, într-un interviu pentru , că echilibrul între viața profesională și cea personală nu este ușor de obținut. Cu toate acestea, atât el, cât și soția lui, își fac timp să găsească soluții potrivite pentru ei.

Totuși, și-l asumă împreună cu Anca. „E musai să-l găsim! Nu-i ușor, dar e musai să-l găsești. Nu mă întrebați, însă, cum. Nu am vreo formulă. E în funcție de situație, de timp, de oameni. Și încă perfecționăm formula”, a spus el.

Actorul a trecut recent de o bornă importantă: 50 de ani. Însă vârsta nu pare să-l influențeze. Rămâne la fel de energic și pasionat de munca lui, atât în televiziune, cât și în producția de film. Deși nu a marcat momentul în niciun fel acum, Pavel Bartoș a spus că va organiza o petrecere în vară. Despre parcursul său profesional, acesta spune că lucrurile bune au venit greu, dar cu muncă, noroc și oameni potriviți în jur.

Pavel Bartoș: „Am avut norocul să întâlnesc oameni potriviți”

„Și da, am avut noroc să întâlnesc oamenii potriviți. Așa mi s-a întâmplat și cu partea de producție de film, care este ceva foarte dificil, dar l-am întâlnit pe Jesus Del Cerro care a făcut din visul meu și visul lui”, povestește actorul. Același lucru îl spune și despre

În final, Pavel Bartoș a vrut să le transmită un mesaj tuturor celor care îl urmăresc. Actorul le-a recomandat tuturor să se bucure de tot și să se asigure că au în jurul lor numai oameni valoroși.

„E important să realizezi ce ai obținut în viață, să te ții de acel lucru și să îl faci mai bun pe zi ce trece, iar poate cel mai important e să te bucuri zi de zi de asta”, a încheiat Pavel Bartoș.