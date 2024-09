Larisa Uță a avut un șoc când a descoperit că Alin Oprea, soțul ei de 24 de ani, o înșela. Nu i-a venit să creadă ce a găsit când s-a uitat în telefonul lui.

După 24 de ani de mariaj, Larisa Uță a aflat că Alin Oprea avea o aventură. Ce a găsit în telefonul lui: “Când mă uit în videoclipuri, văd o doamnă cu mișcări suave. Am văzut actul în sine. Avea femeia aia poze cu el…”

Larisa Uță, fosta soție a cântărețului Alin Oprea, a făcut recent dezvăluiri surprinzătoare despre sfârșitul căsniciei lor de 24 de ani. După mai mulți ani de la divorț, ea povestește cum a descoperit, de fapt, infidelitatea soțului ei care a dus la destrămarea completă a familiei.

Invitată la podcastul lui Bursucu’, Larisa a dezvăluit momentele care au dus la destrămarea căsniciei sale de 24 de ani cu solistul trupei Talisman.

Povestea lor de dragoste a început în 1997, iar doi ani mai târziu, s-au și căsătorit. Ei au construit împreună o familie, fiind binecuvântați cu doi copii: Adrian și Melissa Sarah. În prezent, ambii copii locuiesc alături de mama lor în Londra, Marea Britanie, departe de agitația din showbizzul românesc.

Cum a aflat de infidelitate?

Recent, Larisa și-a amintit cu tristețe momentul care a marcat sfârșitului relației lor. În iulie 2020, ea a găsit în telefonul lui Alin Oprea un video care îl arăta cu o altă femeie într-o situație intimă. Acest lucru a fost un șoc pentru ea, mai ales că niciodată înainte nu simțise nevoia să verifice telefonul soțului ei.

Fără a menționa direct numele, fosta soție sugerează că femeia din clipul compromițător ar fi

„Toată viața noastră, 24 de ani, am avut telefoanele pe masă. Am avut aceeași parolă toată viața. Nu am controlat niciodată în viața mea telefonul lui. Pentru că eu consider că în momentul în care controlezi telefonul, e clar că ai o bănuială. Când deschid telefonul, văd o singură poză, făcută în seara respectivă, el cu două femei. Nu am comentat nimic. A doua zi dimineață, a intrat la duș. Și-a lăsat telefonul băgat sub fața de masă.

Când mă uit în videoclipuri, văd o doamnă cu mișcări suave. Am văzut actul în sine. Nici măcar nu l-a filmat altcineva, el filma chestia asta. Am intrat în baie, i-am lăsat telefonul și am ieșit. A ieșit instant. Nu am putut să mă duc în fața lui să stau de vorbă cu el. Avea femeia aia poze cu el de ani de zile. Erau la ea pe Facebook. Nu știu exact cam când au început, ei zic că 2019-2020. Eu cred că relația lor a început din anul 2018”, a declarat Larisa Uță, la podcastul lui Bursucu’, potrivit

Care e cel mai mare regret al Larisei Uță?

Divorțul lor în 2021 a fost unul complicat, cu acuzații din ambele părți de infidelitate. Au existat și dispute legate de bani, Alin acuzând-o pe Larisa că i-ar fi blocat conturile și că ea ar fi rămas cu un milion de euro de pe urma căsniciei.

În ciuda tuturor acestor evenimente nefericite, cel mai mare regret al Larisei rămâne . Ea a încercat mereu să-l propie pe artist de copiii săi, dar a fost în zadar. Alin a rămas distant și rece în relația cu proprii copii.

„Dacă am vreun regret în viața mea, este că acest domn nu este tatăl copiilor mei. Că nu are o relație cu copiii mei, copiii lui. Ăsta e singurul meu regret. S-au despărțit atâtea familii, dar știi ce nu poți schimba în viață? Mama și tata. O să mă recăsătoresc și eu, dar acel om nu o să fie tatăl copiilor mei. Poate să fie un om care să îi iubească, pe care ei să îl respecte, cu care să fie prieten, dar nu o să fie niciodată tată.

Tatăl copiilor meu e unul singur. Toată viața mea, tot ce am făcut, a fost să îl apropii de copiii lui. El e mai rece, îi forțam pe copiii să se ducă să îl pupe pe tati. Nu le-a spus o dată la mulți ani de ziua lor, și de ziua Melissei își pune poză cu fata altcuiva”, a mărturisit Larisa Uță, la podcastul „un PODCAST misto By Bursucu’, conform sursei menționate.