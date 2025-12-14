După 32 de ani în SUA, Ghiță Mureșan spune unde se simte ”acasă”: ”Astea au fost împrejurările”

ADVERTISEMENT

Ghiță Mureșan are 54 de ani, însă 32 dintre aceștia și i-a petrecut în străinătate. Locuiește peste Ocean de peste 3 decenii, iar acum spune unde se simte ”acasă”. Celebrul sportiv român deține titlul de cel mai înalt jucător din istoria NBA, având 2,31 metri.

Ghiță Mureșan, detalii despre locul numit ”acasă”

Cel mai înalt baschetbalist care a jucat vreodată în NBA, Ghiță Mureșan, duce un trai frumos peste hotare. La 32 de ani de la plecarea din România, jucătorul de baschet a oferit un interviu complet neașteptat.

Sportivul care a dezvăluit care este, de fapt, locul pe care îl numește ”acasă”. Stă în Statele Unite ale Americii, dar asta nu înseamnă că a uitat complet de regiunea natală.

E născut în comuna Tritenii de jos din județul Cluj. Localitatea natală este o regiune formată din mai multe sate. Acestea poartă denumirile de Clapa, Colonia, Pădureni, Tritenii de Jos, Tritenii de Sus și Tritenii-Hotar.

„Când sunt aici, acasă e România, când sunt în România, acasă e aici! Locuiesc în America de 32 de ani. Nu am vrut niciodată să locuiesc așa de mult în America, dar astea au fost împrejurările. Copii și familia au contat.

Pot să numesc și aici acasă, pot să numesc și România acasă. Nu sunt în nicio casă, sunt între ele. Iar, în România, acasă este Cluj 100%”, a declarat Ghiță Mureșan, într-un interviu acordat lui Dan Filoti, pentru .

Cu ce se ocupă Ghiță Mureșan, în SUA

Ghiță Mureșan este . Sportivul de 54 de ani, cunoscut și drept ”Big Ghiță” datorită înălțimii sale, s-a retras din activitate în anul 2001, având o carieră impresionantă.

În anul 1993 a fost selectat la draftul NBA de către Washington Bullets. Mai mult decât atât, a evoluat pentru această echipă timp de 4 ani, până în 1997. De asemenea, a jucat și la New Jersey Nets, în perioada 1999-2000.

Baschetbalistul nu a uitat de pasiunea sa, motiv pentru care peste Ocean are o meserie care îi aduce bucurie. Jucătorul cu cea mai semnificativă evoluție din NBA, numit astfel în anul 1996, este PR pentru Washington Wizards.

„Copiii sunt bine, pe cont propriu amândoi, sănătoși. Sunt ambasador al celor de la Washington Wizards, nu lucrez cu echipa, lucrez în partea de PR, cu sponsorii și cu oamenii care au abonamente anuale.

Mai am și academia de baschet. Sunt apropiat de cei de la Cluj, urmăresc echipele naționale la toate sporturile.

La baschet, e foarte greu, pentru că dupa ce s-a rupt Iugoslavia au apărut foarte multee chipe bune, la fel ca și cu fosta URSS”, a completat Ghiță Mureșan, mai arată sursa menționată anterior.