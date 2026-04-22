După 4 luni în SUA, Louis Munteanu s-a declarat șocat: „Este o altă lume. Nici în Italia nu am întâlnit așa ceva”

Louis Munteanu (23 de ani) s-a transferat în ianuarie la gruparea americană D.C. United, care a plătit 6 milioane de euro în schimbul său. Până acum, atacantul român nu a impresionat, însă a evoluat foarte puțin pentru formația din Major League Soccer, fiind afectat de mai multe accidentări. Fostul fotbalist al Fiorentinei a vorbit despre situația în care se află în SUA.

Louis Munteanu, impresionat de nivelul campionatului american

Louis Munteanu a afirmat că este impresionat de nivelul din Major League Soccer, campionat în care evoluează atât „veterani”, cât și fotbaliști tineri care doresc să impresioneze echipele din vestul Europei. „Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer.

Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere”, a afirmat atacantul român, conform .

Cu ce accidentare se confruntă Louis Munteanu

Revenit pe gazon la începutul lunii aprilie, după ce a ratat meciul de baraj cu Turcia din cauza unei accidentări, fostul fotbalist al CFR-ului se confruntă din nou cu o problemă medicală, din cauza căreia a ratat meciul cu Philadelphia Union de pe 19 aprilie (0-0). „Momentan, din păcate, sunt accidentat. Am o întindere și sunt în proces de recuperare. Dar, cu siguranță, această perioadă mă va face mai puternic, pentru că, așa cum am mai spus înainte, practic stau în sală și lucrez foarte mult la ceea ce am nevoie acum.

Mi s-a făcut un program strict pentru minusurile pe care le am în prezent și încerc în fiecare zi să progresez cât de mult pot”, a declarat Louis Munteanu. . În campionat, acesta a jucat în 5 meciuri, toate din postura de rezervă, .

Louis Munteanu, șocat de condițiile din SUA

Internaționalul român a fost impresionat de condițiile din Statele Unite, afirmând că sunt la un nivel mai bun decât cele pe care le-a întâlnit la Fiorentina. „Infrastructura aici este la un alt nivel. Nici în Italia nu am întâlnit așa ceva. În ceea ce privește adaptarea, băieții m-au primit foarte bine. Este o altă lume din acest punct de vedere. Toată lumea vrea să te ajute. Aici am simțit cea mai mare diferență față de Europa. Toți sunt deschiși să te ajute și îți vor binele.

Chiar ieri am avut o ședință cu toți jucătorii noi care au ajuns în MLS în acest sezon, împreună cu foști jucători care au evoluat în MLS timp de 10 ani. Au încercat să ne dea sfaturi despre cum să ne adaptăm cât mai repede și ce ar trebui să facem pentru a ne integra.

Pentru mine contează aceste lucruri, iar cine mă cunoaște știe cum sunt eu în viața de zi cu zi, un băiat timid. Tot ce s-a întâmplat până acum m-a făcut să mă simt ca unul de-al lor, nu un străin în țara lor”, a spus Louis Munteanu. D.C. United ocupă momentan locul 9 în Conferința de Est a MLS, cu 8 puncte după 8 runde.