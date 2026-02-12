După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”

ADVERTISEMENT

În aprilie 1984, Dinamo juca în semifinala Cupei Campionilor Europeni contra celor de la Liverpool. Pe Anfield, Ionel Augustin a fost la un pas de un gol care putea să schimbe istoria acestei duble. Ratarea din Anglia reprezintă regretul carierei pentru fostul mare atacant din Ștefan cel Mare.

Ce spune Ionel Augustin despre semifinala Liverpool – Dinamo: ”Aveam încredere că ne putem califica”

În urmă cu mai mult de patru decenii, Dinamo București înregistra cea mai mare performanță din istoria participărilor sale în cupele europene. În faza semifinalelor Cupei Campionilor Europeni (actuala UEFA Champions League) din sezonul 1983-1984, alb-roșii întâlneau gigantul FC Liverpool, într-o dublă dramatică. Gruparea din Ștefan cel Mare era, la acea vreme, prima echipă românească care a ajuns în semifinalele competiției.

Un rol în acel meci l-a jucat și Ionel Augustin, un uriaș fotbalist al alb-roșilor din anii ’70 și ’80. ”Oneață” putea să rescrie istoria dublei dacă nu rata o ocazie uriașă în turul de pe Anfield. în emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Acesta a vorbit și despre momentul din 1984.

Chiar în startul partidei din deplasare, dinamoviştii puteau da lovitura pe Anfield. Augustin a interceptat un balon la mijlocul terenului, a făcut o cursă solitară şi a șutat puternic pe lângă portarul gazdelor. Mingea s-a dus în bară, din păcate pentru alb-roșii. Peste scurt timp, gazdele au reușit deschiderea scorului, iar tabela a rămas nemodificată până la final, scor 1-0.

”Noi am avut o încredere foarte mare în noi și chiar discutam înainte că putem să trecem de ei pentru că am avut o evoluție senzațional de bună și un parcurs foarte bun în competiție. Nu ne mai era frică de echipele de top. Chiar am și depășit foarte multe echipe bune. Jucam de la egal la egal.

Aveam o mare încredere. În plus, în marea majoritate a jocurilor de cupele europene, unde noi ne-am calificat, am dat goluri în deplasare. Și ne-am ușurat munca. Atunci era sistemul ăla cu goluri în deplasare. Aici (n.r. pe Anfied) dacă eu dădeam gol acolo, în cel mai rău caz ne egalau. Sau puteam să câștigăm 1-0”, își amintește Augustin.

Cât de marcat a fost Ionel Augustin de ratarea din semifinala Liverpool – Dinamo: “Regretul carierei de fotbalist! Am suferit extraordinar de mult! Îmi venea să urlu”

Dat fiind faptul că Dinamo s-a aflat la un pas de finala Cupei Campionilor Europeni, cea mai importantă competiție inter-cluburi din lume, Ionel Augustin recunoaște că ratarea de la Liverpool a fost cea mai mare dezamăgire din carieră. Acesta și-a dorit să marcheze pe Anfied.

”Asta a fost cea mai mare dezamăgire, decepție, cum să zic. Aici am suferit extraordinar de mult. După meci, au venit colegii mei: ‘haide, măi, gata, s-a terminat’. Îmi venea să urlu, eu, care îmi doream să dau gol. Și au venit colegi, ‘lasă, mă, că altădată o să o dai’. M-au încurajat. A fost regretul carierei mele de fotbalist”, mărturisește Augustin.

Cum explică ”Oneață”, în termeni fotbalistici, ratarea de pe Anfield

Tot la ”FANATIK Dinamo”, cum a ratat atunci în meciul cu Liverpool. Faza putea fi schimbată de Țălnar, însă acesta era ferm convins că mingea va intra în plasa gazdelor.

”Acea fază ratată a plecat de la mine. Am plecat cu o intercepție din jumătatea proprie, cu preluare, am plecat pe atac cu doi fundași centrali de națională după mine. Eu am plecat cu ideea să mă duc, să-mi deschid unghiul, să-l scot pe Grobbelaar (portarul lui Liverpool) din poartă. Eu în situații de aici foarte rar am greșit, rar am ratat.

Asta era poziția mea cea mai bună de a înscrie. Numai că execuția mea a fost greșită, că am deschis latul mai mult decât trebuie. (n.r. s-a dus în bară, în loc să intre lângă bară). A fost și un smoc de iarbă. Din el se duce în bară.

În momentul în care am plecat cu acțiunea, eu mă gândeam ce trebuie să fac. Cornel Țălnar a urmărit foarte bine faza, dar el a crezut că mingea intră în poartă”, spune Augustin. După 1-0 pentru Liverpool pe Anfield, englezii s-au impus și în returul de la București, scor 2-1, și s-au calificat în finală.