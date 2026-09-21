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Universitatea Craiova a oținut în weekend victoria spectaculoasă cu FCSB, scor 5-0, însă echipa lui Filipe Coelho nu va avea parte de o pauză liniștită. Nu mai puțin de șapte fotbaliști din lotul lui Filipe Coelho au fost convocați la echipele naționale pentru acțiunile din lunile septembrie și octombrie, iar aceștia vor ajunge în trei colțuri diferite ale lumii. În schimb, jucătorii rămași la Craiova beneficiază de o pauză mai lungă în această perioadă.

Cinci olteni, convocați de Gică Hagi pentru meciurile naționalei din Liga Națiunilor

Cei mai mulți reprezentanți ai Universității Craiova merg la echipa națională a României. Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Tudor Băluță, David Matei și Alexandru Cicâldău au fost convocați de selecționerul Gică Hagi pentru primele patru meciuri ale României din noua ediție a Ligii Națiunilor. , iar acum se pregătesc de decolarea spre prima destinație: Suedia! Laurențiu Popescu, rămas în afara lotului, a profitat de pauză și a mers alături de soție în Barcelona.

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România are programate patru partide în această fereastră internațională: Suedia – România, pe 25 septembrie, la Strawberry Arena, România – Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională, fără spectatori, Polonia – România, pe 2 octombrie, pe Stadion Narodowy și România – Suedia, pe 5 octombrie, tot pe Arena Națională.

Programul României în Liga Națiunilor (septembrie-octombrie):

25 septembrie: Suedia – România, Strawberry Arena, Solna

Suedia – România, Strawberry Arena, Solna 28 septembrie: România – Bosnia-Herțegovina, Arena Națională, fără spectatori

România – Bosnia-Herțegovina, Arena Națională, fără spectatori 2 octombrie: Polonia – România, Stadion Narodowy, Varșovia

Polonia – România, Stadion Narodowy, Varșovia 5 octombrie: România – Suedia, Arena Națională, București

Carlos Mora face din nou ocolul pământului! Costa Rica îl cheamă pentru patru meciuri

Un alt fotbalist important al Universității Craiova care pleacă la națională este Carlos Mora. Costa Ricanul va avea parte, din nou, de o deplasare lungă, fiind convocat pentru cele patru partide ale reprezentativei sale din faza grupelor Concacaf Nations League 2026/27.

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Costa Rica va debuta pe 24 septembrie împotriva statului Curaçao, pe teren propriu, apoi va juca în deplasare cu Haiti, pe 27 septembrie, la Kingston. În luna octombrie urmează partida cu Nicaragua, pe 1 octombrie, la Managua, iar seria se încheie pe 4 octombrie, acasă, împotriva statului Haiti.

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Programul lui Carlos Mora la naționala Costa Ricăi:

24 septembrie: Costa Rica – Curaçao

Costa Rica – Curaçao 27 septembrie: Haiti – Costa Rica

Haiti – Costa Rica 1 octombrie: Nicaragua – Costa Rica

Nicaragua – Costa Rica 4 octombrie: Costa Rica – Haiti

Assad Al-Hamlawi, convocat de Palestina pentru amicalele din China

Și Assad Al-Hamlawi, , va pleca la echipa națională. Atacantul oltenilor a fost convocat de Palestina pentru un turneu amical organizat în China.

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Programul palestinienilor a fost modificat în ultima perioadă, după retragerea Turkmenistanului. Astfel, Palestina va disputa trei meciuri în China, împotriva Noii Zeelande, Tadjikistanului și reprezentativei gazdă. Federația Palestiniană confirmă că aceste partide fac parte din pregătirea pentru Cupa Asiei din 2027. Partida cu Noua Zeelandă se va disputa la Tongliang Long Stadium, în timp ce meciurile cu Tadjikistan și China sunt programate în cadrul turneului organizat la Chongqing.

Programul Palestinei:

24 septembrie: Palestina – Noua Zeelandă, Chongqing

Palestina – Noua Zeelandă, Chongqing 28 septembrie: Tadjikistan – Palestina, Chongqing

Tadjikistan – Palestina, Chongqing 2 octombrie: China – Palestina, Chongqing

Șapte oameni merg la naționale, restul în vacanțe

Lista jucătorilor aflată în această perioadă la echipele naționale este completată și de Darius Fălcușan. Fundașul este jucătorul Universității Craiova, însă în această perioadă evoluează sub formă de împrumut la Concordia Chiajna, astfel că nu intră în calculul celor șapte fotbaliști din lotul actual al lui Filipe Coelho. Altfel zis, în total, Universitatea Craiova are șapte jucători care evoluează în prezent pentru prima echipă și care au plecat la loturile naționale în această pauză: Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Tudor Băluță, David Matei, Alexandru Cicâldău, Carlos Mora și Assad Al-Hamlawi.

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Pentru restul lotului, . După succesul cu FCSB, fotbaliștii rămași la Craiova au, astfel, câteva zile de odihnă, în timp ce colegii lor vor traversa Europa și Atlanticul pentru acțiunile echipelor naționale.