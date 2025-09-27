După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă

Lothar Matthaus a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Germaniei și se pare că după 5 divorțuri și-a găsit sufletul pereche. Acesta s-a afișat la un eveniment important alături de o parteneră deosebită.
Pentru cei care nu-și amintesc, Matthaus a fost mijlocaș central de meserie. De-a lungul carierei sale, starul german a reușit să adune 100 de goluri și 51 de assist-uri. A jucat în 410 meciuri pentru Bayern Munchen și a adunat și 20 de trofee.
Totodată, acesta a mai primit și 7 titluri de campion în Bundesliga. Și se pare că Lothar Matthaus a fost și el prezent la Theatre du Chatelet, din Paris. Acolo a avut loc decernarea Balonului de Aur.
Menționăm faptul că marele fotbalist a primit această distincție în 1990. Acum în vârstă de 64 de ani, Lothar Matthau s-a bucurat de un succes uriaș pe parte profesională, însă iată că pe plan amoros, lucrurile nu au mers atât de bine în cazul lui.
Mai exact, acesta a trecut prin 5 divorțuri. Se pare însă că a reușit să își refacă viața. Astfel, la evenimentul unde a avut loc decernarea Balonului de Aur, Lothar Matthäus nu a venit singur, ci însoțit de Theresa Sommer.
Surprinzător sau nu, între cei doi există o diferență de aproape 38 de ani. Acest lucru nu i-a împiedicat însă să se afișeze împreună pe covorul roșu. Mai mult de atât, Lothar Matthäus și Theresa Sommer au atras toate privirile. Iar odată cu această apariție s-au confirmat și zvonurile privind o posibilă relație între cei doi.
După cum spuneam anterior, marele fotbalist nu a prea avut noroc pe plan amoros și a bifat despărțiri pe bandă rulantă. Prima soție a lui Matthaus a fost Silvia. Cei doi s-au căsătorit în anul 1981 și au divorțat după mai bine de 10 ani, în 1992.
Nu a durat mult, iar doi ani mai târziu, fostul sportiv s-a căsătorit cu modelul elvețian Lolita Morena. Cei doi au împreună și un băiat, însă căsnicia lor a durat mai puțin, mai exact doar 6 ani.
Cel de-al treilea mariaj al germanului a fost în 2003, cu Marijana Colic. Cei doi s-au despărțit oficial în 2009. Zvonurile spuneau însă că ruptura ar fi avut loc cu mult mai devreme, dar cei doi au amânat anunțul.
Penultima căsătorie a lui Matthaus a fost cu modelul ucrainean Kristina Chudino. Din păcate însă, cei doi au fost împreună doar un an și jumătate. O căsnicie ceva mai lungă a avut-o însă cu cea de a cincea soție.
Lothar Matthaus s-a căsătorit în 2014 cu Anastasia Klimko. Aceasta i-a dăruit fostului fotbalist și un băiat. Au divorțat în 2021, iar ulterior au mai fost văzuți împreună și în 2023. Nu s-a pus însă problema de vreo împăcare.