După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă

Lothar Matthaus a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Germaniei și se pare că după 5 divorțuri și-a găsit sufletul pereche. Acesta s-a afișat la un eveniment important alături de o parteneră deosebită.

Cine este Lothar Matthaus

Pentru cei care nu-și amintesc, Matthaus a fost mijlocaș central de meserie. De-a lungul carierei sale, starul german a reușit să adune 100 de goluri și 51 de assist-uri. A jucat în 410 meciuri pentru Bayern Munchen și a adunat și 20 de trofee.

Totodată, acesta a mai primit și 7 titluri de campion în Bundesliga. Și se pare că Lothar Matthaus a fost și el prezent la Theatre du Chatelet, din Paris. .

Menționăm faptul că marele fotbalist a primit această distincție în 1990. Acum în vârstă de 64 de ani, Lothar Matthau s-a bucurat de un succes uriaș pe parte profesională, însă iată că pe plan amoros, lucrurile nu au mers atât de bine în cazul lui.

Theresa Sommer, noua iubită a lui Matthäus

Mai exact, acesta a trecut prin 5 divorțuri. Se pare însă că a reușit să își refacă viața. Astfel, la evenimentul unde a avut loc decernarea Balonului de Aur, Lothar Matthäus nu a venit singur, ci însoțit de Theresa Sommer.

Surprinzător sau nu, între cei doi există o diferență de aproape 38 de ani. Acest lucru nu i-a împiedicat însă să se afișeze împreună pe covorul roșu. Mai mult de atât, Lothar Matthäus și Theresa Sommer au atras toate privirile. Iar odată cu această apariție

Cine au fost femeile din viața lui Lothar Matthaus

După cum spuneam anterior, marele fotbalist nu a prea avut noroc pe plan amoros și a bifat despărțiri pe bandă rulantă. Prima soție a lui Matthaus a fost Silvia. Cei doi s-au căsătorit în anul 1981 și au divorțat după mai bine de 10 ani, în 1992.

Nu a durat mult, iar doi ani mai târziu, fostul sportiv s-a căsătorit cu modelul elvețian Lolita Morena. Cei doi au împreună și un băiat, însă căsnicia lor a durat mai puțin, mai exact doar 6 ani.

Cel de-al treilea mariaj al germanului a fost în 2003, cu Marijana Colic. Cei doi s-au despărțit oficial în 2009. Zvonurile spuneau însă că ruptura ar fi avut loc cu mult mai devreme, dar cei doi au amânat anunțul.

Penultima căsătorie a lui Matthaus a fost cu modelul ucrainean Kristina Chudino. Din păcate însă, cei doi au fost împreună doar un an și jumătate. O căsnicie ceva mai lungă a avut-o însă cu cea de a cincea soție.

Lothar Matthaus s-a căsătorit în 2014 cu Anastasia Klimko. Aceasta i-a dăruit fostului fotbalist și un băiat. Au divorțat în 2021, iar ulterior au mai fost văzuți împreună și în 2023. Nu s-a pus însă problema de vreo împăcare.