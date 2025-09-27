Sport

După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă

După 5 divorțuri, o legendă a fotbalului s-ar părea că are o nouă iubită. Aceasta este cu 38 de ani mai tânără decât el.
Valentina Vladoi
27.09.2025 | 21:00
Dupa 5 divorturi legenda are o noua iubita cu 38 de ani mai tanara decat el Surpriza e uriasa
Theresa Sommer, noua iubită a lui Matthäus. Sursă foto: Instagram, Daily Mail / colaj Fanatik

Lothar Matthaus a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Germaniei și se pare că după 5 divorțuri și-a găsit sufletul pereche. Acesta s-a afișat la un eveniment important alături de o parteneră deosebită.

ADVERTISEMENT

Cine este Lothar Matthaus

Pentru cei care nu-și amintesc, Matthaus a fost mijlocaș central de meserie. De-a lungul carierei sale, starul german a reușit să adune 100 de goluri și 51 de assist-uri. A jucat în 410 meciuri pentru Bayern Munchen și a adunat și 20 de trofee.

Totodată, acesta a mai primit și 7 titluri de campion în Bundesliga. Și se pare că Lothar Matthaus a fost și el prezent la Theatre du Chatelet, din Paris. Acolo a avut loc decernarea Balonului de Aur.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că marele fotbalist a primit această distincție în 1990. Acum în vârstă de 64 de ani, Lothar Matthau s-a bucurat de un succes uriaș pe parte profesională, însă iată că pe plan amoros, lucrurile nu au mers atât de bine în cazul lui.

Theresa Sommer, noua iubită a lui Matthäus

Mai exact, acesta a trecut prin 5 divorțuri. Se pare însă că a reușit să își refacă viața. Astfel, la evenimentul unde a avut loc decernarea Balonului de Aur, Lothar Matthäus nu a venit singur, ci însoțit de Theresa Sommer.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

Surprinzător sau nu, între cei doi există o diferență de aproape 38 de ani. Acest lucru nu i-a împiedicat însă să se afișeze împreună pe covorul roșu. Mai mult de atât, Lothar Matthäus și Theresa Sommer au atras toate privirile. Iar odată cu această apariție s-au confirmat și zvonurile privind o posibilă relație între cei doi. 

ADVERTISEMENT
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico -...
Digisport.ro
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2

Cine au fost femeile din viața lui Lothar Matthaus

După cum spuneam anterior, marele fotbalist nu a prea avut noroc pe plan amoros și a bifat despărțiri pe bandă rulantă. Prima soție a lui Matthaus a fost Silvia. Cei doi s-au căsătorit în anul 1981 și au divorțat după mai bine de 10 ani, în 1992.

Nu a durat mult, iar doi ani mai târziu, fostul sportiv s-a căsătorit cu modelul elvețian Lolita Morena. Cei doi au împreună și un băiat, însă căsnicia lor a durat mai puțin, mai exact doar 6 ani.

ADVERTISEMENT

Cel de-al treilea mariaj al germanului a fost în 2003, cu Marijana Colic. Cei doi s-au despărțit oficial în 2009. Zvonurile spuneau însă că ruptura ar fi avut loc cu mult mai devreme, dar cei doi au amânat anunțul.

Penultima căsătorie a lui Matthaus a fost cu modelul ucrainean Kristina Chudino. Din păcate însă, cei doi au fost împreună doar un an și jumătate. O căsnicie ceva mai lungă a avut-o însă cu cea de a cincea soție.

Lothar Matthaus s-a căsătorit în 2014 cu Anastasia Klimko. Aceasta i-a dăruit fostului fotbalist și un băiat. Au divorțat în 2021, iar ulterior au mai fost văzuți împreună și în 2023. Nu s-a pus însă problema de vreo împăcare.

Cine e, de fapt, căpitan la FCSB! Mihai Stoica, anunț ferm: „Asta e...
Fanatik
Cine e, de fapt, căpitan la FCSB! Mihai Stoica, anunț ferm: „Asta e ordinea”
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 3. Brest – CSM...
Fanatik
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 3. Brest – CSM București 34-31. Picaj inexplicabil al „tigroaicelor” în repriza secundă
Răsturnare de situație în cazul lui Adrian Șut! Anunțul lui Mihai Stoica: „Am...
Fanatik
Răsturnare de situație în cazul lui Adrian Șut! Anunțul lui Mihai Stoica: „Am stabilit după antrenamentul din seara asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!