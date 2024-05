După 6 ani de relație cu Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu a făcut un anunț neașteptat. Ce o enervează la soțul ei, de fapt

După 6 ani de relație cu Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu a făcut un . Ce o enervează la soțul ei, de fapt. Frumoasa blondină a dezvăluit care este situația în care nu este pe aceeași lungime de undă cu prezentatorul de la Antena 1.

Vedeta a dezvăluit că în copilărie nu avea deloc răbdare, însă în prezent încearcă să fie mai indulgentă, mai ales de când a devenit mamă. Blondina a născut în urmă cu aproape 3 ani un băiat care îi seamănă leit.

Pe de altă parte, susține că soțul său este mult mai îngăduitor decât ea în , lucru care uneori o scoate din sărite. Matinalul în vârstă de 44 de ani demonstrează că are o toleranță mult mai mare și că nu se grăbește.

„El are cea mai multă răbdare, are toată răbdarea din lume și asta mă enervează. Are răbdare, este calm, știe să explice. Eu nu sunt așa, strig: Haideți mai repede!”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru .

„Eu nu știam ce înseamnă cuvântul răbdare. La mine totul este pe repede înainte și vreau acum să se întâmple. De când îl am pe Tiago încerc să învăț ce înseamnă să ai răbdare”, a mai spus soția lui Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, vacanțe fără copil

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil obișnuiesc să facă unele vacanțe fără copil, chiar dacă primesc foarte mult hate din partea oamenilor pentru această decizie. Blondina a luat hotărârea de când Tiago era bebeluș.

Cei doi au petrecut un sejur de neuitat înainte de sărbătorile pascale. Au călătorit până în Marrakech, unde blondina își dorea să ajungă de foarte multă vreme. Soția prezentatorului este foarte fericită că a ajuns, în sfârșit, în această locație.

„O să mergem cu Tiago undeva la mare o săptămână și o săptămână noi doi. Am învățat de anul trecut când am fost la mare cu el că nu este vacanță cu Tiago, dar ne bucurăm de fiecare moment alături de el.

Vedem cât de mult contează pentru el aceste experiențe. El ne zice ce s-a întâmplat anul trecut când noi am fost la mare. Ține minte și ne-am dat seama cât de mult contează pentru el aceste experiențe.

Are foarte multă energie, de când se trezește până adoarme el aleargă doar”, a mai adăugat Gabriela Prisăcariu, pentru sursa menționată mai devreme. Soția lui Dani Oțil nu se gândește să facă al doilea copil.