După 6 luni, Dorinel Munteanu a făcut lumină! Ce i-a spus lui David Maftei în momentul în care l-a bruscat: „Asta m-a enervat cel mai mult”

Dorinel Munteanu a revenit în fotbalul românesc după o pauză de câteva luni de la Fostul antrenor al moldovenilor a vorbit despre momentul extrem de mediatizat din partida Dinamo – Oțelul 1-1, când a fost surprins luându-și fotbalistul de guler într-un mod extrem de agresiv și adresându-i câteva cuvinte. „Neamțul” a dat cărțile pe față și a declarat că are remușcări legate de acel incident și a dezvăluit ce cuvinte i-a adresat fundașului oțelar.

Dorinel Munteanu face lumină în „cazul David Maftei”: „Se adunaseră foarte multe în capul meu”

Dorinel Munteanu a fost numit antrenor principal la Sepsi Sfântu Gheorghe după eșecul usturător al covăsnenilor din prima etapă de play-out, când au pierdut împotriva „lanternei roșii” din campionatul României. FC Buzău, cu Ilie Stan pe banca tehnică, a învins cu scorul de 2-1 echipa patronată de Laszlo Dioszegi și a început cu dreptul misiunea salvării de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

După o pauză de trei luni, fostul antrenor al Oțelului a dat uitare trecutului și este gata de performanță la Sfântu Gheorghe. „Neamțul” a făcut lumină în

„Foarte mulți m-au criticat pentru incidentul cu David Maftei. Au fost și comentariile lui Ionel Dănciulescu, care n-a fost antrenor niciodată. Îi doresc să revină în iarbă, să simtă tensiunea. Desigur că îmi pare rău pentru acel gest, mi-l reproșez. Se adunaseră foarte multe în capul meu. Eu țin foarte mult la disciplina jucătorilor. Cel mai mult m-a enervat că Maftei nu s-a uitat la mine. Eu le spusesem tuturor: «Uitați-vă la mine! Măcar să-mi faceți un semn că ați înțeles».

ADVERTISEMENT

Maftei a trecut de 2-3 ori pe lângă mine, atunci i-am zis. Am văzut că se uită prin tribună, pe sus… Când am prins momentul, l-am tras deoparte. Meciul era întrerupt atunci. Nu l-am înjurat, i-am zis doar: «Dacă nu te uiți la mine, nu știu ce-ți fac!». Sigur, am fost mediatizat vreo două săptămâni. Camerele erau pe mine non-stop! Nu sunt unicul antrenor care a făcut astfel de gesturi…”, a declarat Dorinel Munteanu, conform

Ce obiective și-a setat Dorinel Munteanu la Sepsi OSK

Dorinel Munteanu dorește să readucă Sepsi la nivelul unei echipe de play-off, așa cum a fost în ultimii ani de zile. Pentru un moment, covăsnenii evoluează în play-out, însă „Neamțul” țintește cât de sus poate:

ADVERTISEMENT

„Responsabilitatea mea este foarte mare, de a readuce echipa Sepsi unde a fost nu cu mult timp în urmă. Sigur, obiectivele noastre principale sunt cele apropiate: cele 8 jocuri de play-out și barajul de Conference League.

ADVERTISEMENT

Sunt emoționat, dar nu a trecut foarte mult timp de când am părăsit Oțelul Galați și a venit această ofertă pe care o îmbrățișez cu foarte multă bucurie. Voi face tot posibilul să joace echipa, să se bucure oamenii care vin la stadion. Încrederea suporterilor se câștigă prin rezultate. Întotdeauna primii care sunt responsabili sunt jucătorii, antrenorii. Conducerea administrativă are încredere în noi că putem aduce lumea la stadion. Fără suporteri fotbalul nu prea are farmec”, a spus Dorinel Munteanu la conferința de presă în care a fost prezentat.