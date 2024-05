După 7 ani de relație cu Andreea Marin, Adrian Brâncoveanu face dezvăluiri neașteptate: ”Nu simt nevoia să vorbesc”

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 7 ani. Vedeta și partenerul ei au făcut dezvăluiri inedite despre relația lor.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au împlinit 7 ani de relație

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizz-ul românesc. Chiar dacă sunt destul de discreți în ceea ce privește viața personală, aceștia au povestit mai multe detalii despre relația lor, într-un interviu acordat recent.

Fosta prezentatoare de televiziune și partenerul ei au oferit un interviu la dublu pentru unde au dezvăluit valorile după care se ghidează în viața de cuplu și secretul unei relații sănătoase, de lungă durată. , ei spun că se cunosc foarte bine și se sprijină reciproc.

„Sunt fericită să spun că iubirea noastră are acum cei 7 ani de acasă, căci atât am împlinit, eu simt că e o relație coaptă ca un măr cu obrajii roșii, matură și înțeleaptă, dar și copilăroasă în același timp, am trecut prin multe împreună și parcă acum mă simt cel mai bine în doi.

„Ne știm dorințele reciproc, venim cu căldură unul către altul, ne sprijinim la greu, râdem împreună cu poftă, și azi ca și odinioară, și am clădit mult umăr lângă umăr. E o încredere care s-a consolidat în timp, o potrivire și o prietenie profunde, așa simt eu, dublând iubirea exprimată prin atracție, care se poate pierde în timp, dacă nu există aceste valori pe care ea să se sprijine pe termen lung”, a declarat Andreea Marin pentru

Chiar dacă sunt aceștia încearcă să petreacă mai mult timp împreună, în familie. În ceea ce privește prioritățile în relația de cuplu, Adrian subliniază importanțe pe care îl joacă „respectul, comunicarea și sprijinul.”

„Mai mult de atât, ține de dialectica intimă dintre doi oameni, nu simt nevoia să vorbesc public mai mult despre noi doi”, a mai spus acesta.

Cum își petrec cei doi timpul liber: „Mergem oriunde ne poartă viața”

Când vine vorba de vacanțe și timp liber, cei doi petrec foarte mult timp la casa de la țară, fiind mari fani ai lucrurilor simple și tradiționale.

„E rai acolo. E o casă de lemn cocoțată pe un deal, cu multă verdeață și păsări gureșe care cântă minunat, ca într-o pădure. Cu livadă și perne mari aruncate în iarbă. Cățeii noștri se simt alintați acolo, aleargă, se joacă, e și raiul lor. Și o pace… așa un somn sănătos avem acolo, cum nu reușim în trepidația de acasă. Acolo mergem cu familia și prietenii apropiați și e o bucurie fiecare popas. Despre vacanța perfectă în alte colțuri de lume, Adrian poate povesti mai bine” a spus Andreea Marin pentru sursa citată.

„Mergem oriunde ne poartă viața, nu priceperea sau contul. Și țara noastră are locuri extraordinare, nu e nevoie să mergi până departe ca să le găsești”, a completat Adrian Brâncoveanu, pentru