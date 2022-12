După 8 ani de căsnicie cu Alice, Horia Brenciu a făcut dezvăluirea: “N-a prea fost timp”

Horia Brenciu a făcut o dezvăluire despre căsnicia cu Alice Dumitrescu, cu care este căsătorit de 8 ani. Cei doi au o familie numeroasă, formată din patru copii.

Horia Brenciu, dezvăluire după 8 ani de căsnicie cu Alice

Îndrăgitul cântăreț și partenera lui de viață, Alice, au împreună patru copii, trei fete și un băiat, care este adoptat.

ADVERTISEMENT

Dintre cele trei fete, una este a lui Horia Brenciu și a lui Alice Dumitrescu. Două sunt din căsătoria anterioară a soției artistului.

Horia Brenciu își iubește copiii în egală măsură și se bucură de momentele petrecute alături de .

ADVERTISEMENT

Fetele lui Alice au crescut și nu mai petrec atât de mult timp alături de părinții lor, așa că o mare bucurie atunci când se strânge toată lumea.

Cântărețul și soția lui își doresc să facă multe lucruri și fac tot ce pot, mai ales că acum au mai mult timp.

ADVERTISEMENT

“Evident (n.r. dacă el și Alice au timp pentru ei). Fetele mari nu mai stau cu noi.

Așa că ne bucurăm tare când ne mai strângem toți șase… Eu și Alice ne dorim să facem multe lucruri, așa că depunem toate eforturile pentru acest țel. (zâmbește)

În timpul pandemiei n-a prea fost timp, dar acum… the sky is the limit!”, a declarat Horia Brenciu pentru .

ADVERTISEMENT

Horia Brenciu, detalii despre relația cu soția lui

merg regulat la film și ies la plimbări în parc. De asemenea, cei doi discută după ce adorm copiii și comunică și atunci când artistul e plecat la concerte prin țară.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor spune că relația cu Alice este una normală, cu bune și cu rele. Cei doi se iubesc, dar sunt și momente în care au parte de neînțelegeri.

“Păi mergem destul de des la film. Ieșim din când în când la o plimbare prin Herăstrău și, după ce se culcă copiii, mai stăm la povești.

În serile când sunt plecat la concerte în țară, ne dăm mesaje și, mai rar, ne trimitem și ceva emoticoane… Relația noastră este una normală.

Ne iubim, ne îmbrățișăm, ne certăm, suntem supărați sau veseli, țipăm, ne facem surprize… Și, cel mai mult, încercăm să fim oameni buni, unul cu altul și cu cei din jur.”, a mai spus artistul.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu sunt împreună de 11 ani, dar sunt căsătoriți din 2014.