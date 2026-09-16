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Novak Djokovic (39 de ani) a fost eliminat, în mod extrem de surprinzător bineînțeles, încă din primul tur la US Open. În consecință, tenismenul sârb, multă vreme lider mondial, după cum se știe deja foarte bine, a ieșit din Top 10 ATP la cea mai recentă actualizare a clasamentului, realizată în cursul zilei de luni.

Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP după 8 ani

Astfel, el a căzut nu mai puțin de șapte poziții față de situarea de dinainte de startul ultimului turneu de Grand Slam al anului și a ajuns acum pe locul 12. De ceva mai mult de opt ani, mai exact de pe data de 16 iulie 2018, nu se mai întâmplase ca Djokovic să nu facă parte din Top 10 în clasamentul mondial ATP.

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Mai mult, este pentru prima dată în ultimii aproape 24 de ani când un astfel de clasament este întocmit fără unul dintre Roger Federer, Rafael Nadal și în primele 10 poziții în lume. Așadar, în acest moment, clasamentul ATP, în partea lui superioară, arată în felul următor:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 puncte

2. Alexander Zverev (GER) 9.690

3. Carlos Alcaraz (ESP) 5.560

4. Ben Shelton (USA) 4.680 (+5)

5. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.890 (-1)

6. Daniil Medvedev (RUS) 3.770 (+2)

7. Flavio Cobolli (ITA) 3.720 (-1)

8. Frances Tiafoe (USA) 3.380 (+4)

9. Alex De Minaur (AUS) 3.300 (-2)

10. Taylor Fritz (USA) 3.175

11. Arthur Fils (FRA) 3.150

12. Novak Djokovic (SRB) 2.980 (-7)

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Ce a spus Novak Djokovic după eliminarea prematură de la US Open

în cinci seturi, într-un meci în care fostul lider mondial a acuzat anumite probleme medicale. „Cred că a fost evident că m-am simțit îngrozitor pe teren. Este ceva cu care, din păcate, mă confrunt aproape la fiecare meci în acest an. Vomit, mi se face rău, există o problemă serioasă. Apoi tot corpul începe practic să cedeze, apar crampele și durerile. La final, spatele meu a spus stop, la fel și umărul, iar eu nu am mai putut închide meciul.

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Da, m-am gândit (n.r.- la retragere). Dar apoi am câștigat un set și încă unul și mi-am spus: «Poate există o șansă». Nu am vrut să abandonez în setul al patrulea sau al cincilea. Am vrut să termin meciul. Încerc să înțeleg ce se întâmplă și cât de departe pot merge în felul acesta”,