Sport

Final de eră? Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP după 8 ani

Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP după US Open! Acest lucru nu s-a mai întâmplat de 8 ani: cum arată în prezent clasamentul din circuitul mondial masculin
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.09.2026 | 15:05
Final de era Novak Djokovic a iesit din Top 10 ATP dupa 8 ani
ULTIMA ORĂ
Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP după 8 ani. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Novak Djokovic (39 de ani) a fost eliminat, în mod extrem de surprinzător bineînțeles, încă din primul tur la US Open. În consecință, tenismenul sârb, multă vreme lider mondial, după cum se știe deja foarte bine, a ieșit din Top 10 ATP la cea mai recentă actualizare a clasamentului, realizată în cursul zilei de luni.

Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP după 8 ani

Astfel, el a căzut nu mai puțin de șapte poziții față de situarea de dinainte de startul ultimului turneu de Grand Slam al anului și a ajuns acum pe locul 12. De ceva mai mult de opt ani, mai exact de pe data de 16 iulie 2018, nu se mai întâmplase ca Djokovic să nu facă parte din Top 10 în clasamentul mondial ATP.

ADVERTISEMENT

Mai mult, este pentru prima dată în ultimii aproape 24 de ani când un astfel de clasament este întocmit fără unul dintre Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic în primele 10 poziții în lume. Așadar, în acest moment, clasamentul ATP, în partea lui superioară, arată în felul următor:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 puncte
2. Alexander Zverev (GER) 9.690
3. Carlos Alcaraz (ESP) 5.560
4. Ben Shelton (USA) 4.680 (+5)
5. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.890 (-1)
6. Daniil Medvedev (RUS) 3.770 (+2)
7. Flavio Cobolli (ITA) 3.720 (-1)
8. Frances Tiafoe (USA) 3.380 (+4)
9. Alex De Minaur (AUS) 3.300 (-2)
10. Taylor Fritz (USA) 3.175
11. Arthur Fils (FRA) 3.150
12. Novak Djokovic (SRB) 2.980 (-7)

ADVERTISEMENT
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari...
Digi24.ro
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina

Ce a spus Novak Djokovic după eliminarea prematură de la US Open

În primul tur, sârbul a fost învins de argentinianul Mariano Navone în cinci seturi, într-un meci în care fostul lider mondial a acuzat anumite probleme medicale. „Cred că a fost evident că m-am simțit îngrozitor pe teren. Este ceva cu care, din păcate, mă confrunt aproape la fiecare meci în acest an. Vomit, mi se face rău, există o problemă serioasă. Apoi tot corpul începe practic să cedeze, apar crampele și durerile. La final, spatele meu a spus stop, la fel și umărul, iar eu nu am mai putut închide meciul.

ADVERTISEMENT
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat:
Digisport.ro
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"

Da, m-am gândit (n.r.- la retragere). Dar apoi am câștigat un set și încă unul și mi-am spus: «Poate există o șansă». Nu am vrut să abandonez în setul al patrulea sau al cincilea. Am vrut să termin meciul. Încerc să înțeleg ce se întâmplă și cât de departe pot merge în felul acesta”, a declarat Novak Djokovic după acel meci. 

ADVERTISEMENT
Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de...
Fanatik
Veste proastă pentru Neluțu Varga! Când își va recupera creanțele de 15.000.000 de euro de la CFR Cluj
„Rugămintea mea e…”. Moment tensionat la conferința lui Gică Hagi! „Regele” a oprit...
Fanatik
„Rugămintea mea e…”. Moment tensionat la conferința lui Gică Hagi! „Regele” a oprit întrebările despre Tavi Popescu
Ce șanse are, de fapt, Tavi Popescu să joace la Levadiakos. Echipa lui...
Fanatik
Ce șanse are, de fapt, Tavi Popescu să joace la Levadiakos. Echipa lui Charalambous a transferat trei fotbaliști pe postul pariului lui Gigi Becali
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Bombă! Rivaldinho a semnat și are cel mai mare salariu din echipă. Destinație...
iamsport.ro
Bombă! Rivaldinho a semnat și are cel mai mare salariu din echipă. Destinație neașteptată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!