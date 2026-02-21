Sport

După 8 sezoane, CSM își pierde o vedetă. De ce lasă Omoregie Bucureștiul pentru Budapesta: ”Oamenii sunt amabili, dar…”

CSM București se va despărți, în vara lui 2026, de una dintre vedetele echipei sale. Centrul Elizabeth Omoregie va lăsa România pentru a merge la Budapesta. Care sunt motivele acestei decizii.
Adrian Baciu
21.02.2026 | 21:00
Dupa 8 sezoane CSM isi pierde o vedeta De ce lasa Omoregie Bucurestiul pentru Budapesta Oamenii sunt amabili dar
Omoregie, vedeta de la CSM București care și-a oficializat relația cu o colegă, pleacă din România. Care sunt motivele. Sursa foto: colaj Fanatik
CSM București, cea mai bună echipă de handbal din țară și campioană în opt din ultimele zeci ediții din Liga Florilor, își va pierde o vedetă în această vară. De ce lasă Elizabeth Omoregie capitala României pentru a merge să joace la Budapesta. Jucătoarea și-a explicat decizia.

De ce părăsește pe CSM București Elizabeth Omoregie, una dintre cele mai importante jucătoare. Motivele pentru care se mută la Budapesta

În vârstă de 29 de ani, Elizabeth Omoregie evoluează pe postul de coordonator central pentru echipa feminină de handbal CSM București. Aceasta a ajuns în România încă din 2018. Sezonul curent, 2025-2026, este deja al 8-a în care această joacă pentru ”tigroaice”. Acest aspect o face una dintre cele mai longevive jucătoare din lotul actual.

Frumoasa sportivă născută în Atena, cu mamă din Bulgaria și tată din Nigeria, dar cu cetățenie slovenă, a explicat, în presa maghiară, motivele care au făcut-o să renunțe la România pentru un contract la Budapesta. În primul rând, Omoregie vede pasul de la CSM la Ferencvaros drept unul înainte în carieră. Aceasta admite că, în București, oamenii sunt amabili, însă spune că voia o nouă provocare.

”Încă de anul trecut am simțit că am nevoie de o nouă scânteie. An de an mergeam la antrenament în aceeași sală și apoi mă întorceam acasă în același loc. Oamenii erau extrem de amabili, dar eu voiam să ies din nou din zona de confort și să mă provoc.

De la începutul acestui sezon, eram aproape sigură că nu voi prelungi contractul, dar am lăsat totuși o mică șansă pentru a rămâne. Între timp, managerul meu aștepta să decid clar ce îmi doresc. Apoi, odată cu începerea meciurilor oficiale, am devenit sigură că vreau o schimbare, să ies din bula mea și să mă transfer la o echipă mai bună. Ultimii ani au demonstrat că FTC este o echipă mai bună; din toate punctele de vedere, reprezintă un pas înainte pentru mine”, spune handbalista, conform gsp.

Cum și-a surprins Elizabeth Omoregie fanii în urmă cu câteva zile

Elizabeth Omoregie, una dintre cele mai bune marcatoare ale celor de la CSM București în ultimii ani în competițiile europene, s-a afirmat în 2026 și cu un moment special din viața sa personală. Jucătoarea care reprezintă naționala Sloveniei și Gabriela Moreschi (portar la CSM) și-au făcut publică relația de iubire.

Totul s-a întâmplat zilele trecute, cu ocazia sărbătorii de Sf. Valentin. Pe o platformă de socializare, Omoregie și Moreschi au făcut schimb de jurăminte: ”Azi și în fiecare zi! Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!..Te iubesc prințesă! Pentru totdeauna! Totul meu!”, au postat ele de Ziua Îndrăgostiților.

Unde s-au afișat Omoregie și Moreschi, la o săptămână după ce și-au oficializat relația

Oficial un cuplu, Omoregie și Moreschi nu se mai ascund de ochii publicului. Cele două handbaliste de la CSM București, care și-au oficializat recent povestea de iubire, au fost văzute joi, 19 februarie, la meciul de handbal Dinamo – Fuchse Berlin, din Liga Campionilor la handbal masculin.

În ceea ce o privește pe Gabriela Moreschi (31), aceasta este o handbalistă din Brazilia cu cetățenie braziliană și portugheză. E portar la CSM București din 2023. A mai jucat și pentru o altă echipă românească CS Măgura Cisnădie.

Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
