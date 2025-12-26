După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei: ”Viața merge mai departe”

ADVERTISEMENT

Ana Maria Brânză și Pavel Popescu au divorțat. Cei doi au fost căsătoriți timp de 9 ani. Și-au unit destinele în 2015, însă din păcate, anul trecut, cei doi au decis să își spună adio.

De ce au divorțat Ana Maria Brânză și Pavel Popescu

În ceea ce privește motivele care ar fi dus la separarea cuplului, au existat niște zvonuri privind infidelitatea bărbatului. Chiar și așa, fosta mare campioană nu a vrut să dezbată niciodată subiectul.

ADVERTISEMENT

Aceasta nu a vorbit public despre motivul real al despărțirii. Mai mult de atât, Ana Maria Brânză nu a dat nici alte declarații în care să dezbată deschis divorțul de Pavel Popescu.

Cel mai probabil ambii parteneri au decis să păstreze discreția, având în vedere că este vorba despre un subiect destul de delicat. Un lucru este cert însă și anume că marea campioană a reușit să depășească momentul.

ADVERTISEMENT

Cum se simte marea campioană după separare

Întrebată dacă a fost marcată de divorț, Ana Maria Brânză nu a intrat în detalii. Ea a preferat să trateze diferit subiectul și să sublinieze faptul că .

ADVERTISEMENT

Totodată, ea a mai declarat și faptul că astfel de povești nu definesc neapărat o persoană. , Ana Maria Brânză nu a spus nimic.

”Ce să vorbesc despre acest subiect… Tot ce pot să spun este că sunt echilibrată, sunt bine și viața merge mai departe, întotdeauna! Întotdeauna povestea merge mai departe, nu este ceva ce ne definește, din punctul meu de vedere”, a declarat marea campioană, potrivit .

ADVERTISEMENT

Ce spunea fosta sportivă înainte de divorț despre căsnicia ei

Amintim că în vara anului 2023, cu aproape un an înainte să divorțeze de Pavel Popescu, Ana-Maria Brânză era întrebată într-un interviu despre secretul longevității căsniciei sale.

Fosta sportivă spunea atunci că cei doi formează o echipă. Totodată, faptul că ambii au sportul în comun a fost de mare ajutor. Aceasta nu a dat de înțeles pentru niciun moment însă ce va urma.

„Noi ne-am propus de la bun început să facem echipă bună împreună. Iată că au trecut câțiva ani și încă nu vrea nimeni să se transfere. Faptul că am activat amândoi în același domeniu a contat enorm, pentru simplul fapt că ne înțelegeam unul altuia activitatea și ne susțineam.

Acum el este cel care a rămas implicat, eu m-am transferat către partea de administrație sportivă, dar cumva faptul că am trăit, printre picături, concentrat cred că ne-a ajutat teribil de mult”, spunea Ana-Maria Brânză.

Ana Maria Brânză a început o viață nouă

Menționăm faptul că Ana Maria Brânză a avut o carieră fabuloasă. Aceasta a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.

La finele anului 2021 însă, marea campioană a anunțat că se retrage din activitate. A avut o carieră longevivă de mai bine de 20 de ani, însă a decis că a venit momentul să înceapă o nouă viață.

Iar schimbările nu au fost deloc unele ușoare. De altfel chiar ea a dezvăluit că a traversat momente destul de dificile. Având în vedere că sportul a fost pe primul loc în viața ei, acceptarea unei vieți normale a fost destul de complicată.

„A fost o perioadă dificilă, tranziția aceasta este, cred, una dintre cele mai consumatoare experiențe pentru orice sportiv. Indiferent de nivelul la care ai performanță, în momentul în care te retragi, îți pierzi reperele.

Este un moment delicat, în care ai nevoie de sprijin, dar mai ales de timp ca să înțelegi cine ești dincolo de sală, de teren, de competiție”, a transmis Ana Maria Brânză.

Referitor la performanțele sale, fosta mare campioană a fost totodată și câștigătoare a 3 medalii olimpice (aur la Rio De Janeiro 2016), 7 mondiale (două de aur) și 13 europene (7 de aur). În prezent, Ana Maria Brânză ocupă în prezent funcția de consilier al președintelui COSR, Mihai Covaliu.