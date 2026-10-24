După 9 ani, Olimpiu Moruțan a dat din nou peste FCSB. Mijlocașul Rapidului, unul dintre cei mai slabi de pe teren! Ce spun cifrele

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Olimpiu Moruțan a avut parte de o seară complicată la reîntâlnirea cu FCSB! Mijlocașul Rapidului a fost titularizat de Daniel Pancu în derby-ul de pe Arena Națională, însă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Considerat unul dintre cei mai periculoși jucători ai giuleștenilor înaintea confruntării, Moruțan a avut o evoluție modestă. A părut în multe momente sub ritmul jocului, iar cifrele înregistrate de SofaScore confirmă dificultățile întâmpinate de fostul fotbalist al roș-albaștrilor.

Olimpiu Moruțan, doar al doilea meci din carieră cu FCSB adversar

Pentru Olimpiu Moruțan, derby-ul dintre FCSB și Rapid a avut o semnificație aparte. a revenit în postura de adversar al roș-albaștrilor, club la care a evoluat timp de trei sezoane și unde s-a consacrat în fotbalul românesc. Partida de pe Arena Națională a reprezentat doar a doua confruntare din cariera sa împotriva FCSB. Prima avusese loc în 2017, pe vremea când îmbrăca tricoul celor de la FC Botoșani.

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Au trecut aproape nouă ani de la acel moment. După perioada petrecută la FCSB, mijlocașul a făcut pasul în străinătate, unde a evoluat în campionate precum cele din Turcia și Italia. Revenirea în SuperLiga, de această dată în tricoul Rapidului, i-a oferit ocazia să își înfrunte fosta echipă. Moruțan a început derby-ul din postura de titular în formația pregătită de Daniel Pancu.

Daniel Pancu a mizat pe Moruțan încă din primul minut. Mijlocașul a fost folosit în compartimentul ofensiv, într-un rol din care trebuia să contribuie la construcția atacurilor și să creeze superioritate în apropierea careului advers.

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Seară slabă pentru Olimpiu Moruțan. Mijlocașul Rapidului, copleșit de duelul cu fosta echipă, FCSB

Așteptările au fost însă departe de realitatea din teren. și nu a reușit să își impună jocul. În multe momente, mijlocașul a părut lent în luarea deciziilor și lipsit de inspirație. A încercat să se implice în construcție, dar acțiunile sale au avut rareori continuitate. Nici în duelurile individuale nu a reușit să facă diferența.

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Prima repriză a fost una discretă pentru fotbalistul Rapidului. Moruțan a avut doar 21 de atingeri ale mingii și a încercat zece pase, dintre care șapte au ajuns la destinație. A reușit o singură pasă-cheie, însă nu a expediat niciun șut spre poarta adversă. Nici driblingurile nu au reprezentat un punct forte. Din trei tentative, doar una a fost reușită. Mai mult, mijlocașul a pierdut posesia de zece ori în primele 45 de minute.

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Situația nu s-a îmbunătățit nici după revenirea de la vestiare. Până în minutul 66, când Daniel Pancu a decis să îl înlocuiască, mijlocașul a ajuns la 33 de atingeri ale mingii și 20 de pase încercate. Doar 13 au fost precise, ceea ce înseamnă un procentaj de 65%. Nici în apropierea careului advers nu a reușit să producă pericol. A încheiat partida fără șuturi, fără pase decisive și cu o singură pasă-cheie.

Statisticile lui Olimpiu Moruțan în FCSB – Rapid, până la înlocuirea din minutul 66: