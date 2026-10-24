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După 9 ani, Olimpiu Moruțan a dat din nou peste FCSB. Mijlocașul Rapidului, unul dintre cei mai slabi de pe teren! Ce spun cifrele

Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
24.10.2026 | 22:58
Dupa 9 ani Olimpiu Morutan a dat din nou peste FCSB Mijlocasul Rapidului unul dintre cei mai slabi de pe teren Ce spun cifrele
SPECIAL FANATIK
Seară slabă pentru Olimpiu Moruțan. Mijlocașul Rapidului, copleșit de duelul cu fosta echipă, FCSB. Foto: SportPictures
Olimpiu Moruțan a înfruntat din nou FCSB după aproape nouă ani, de această dată în tricoul Rapidului. Cifre slabe pentru mijlocașul lui Daniel Pancu.
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Olimpiu Moruțan a avut parte de o seară complicată la reîntâlnirea cu FCSB! Mijlocașul Rapidului a fost titularizat de Daniel Pancu în derby-ul de pe Arena Națională, însă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Considerat unul dintre cei mai periculoși jucători ai giuleștenilor înaintea confruntării, Moruțan a avut o evoluție modestă. A părut în multe momente sub ritmul jocului, iar cifrele înregistrate de SofaScore confirmă dificultățile întâmpinate de fostul fotbalist al roș-albaștrilor.

Olimpiu Moruțan, doar al doilea meci din carieră cu FCSB adversar

Pentru Olimpiu Moruțan, derby-ul dintre FCSB și Rapid a avut o semnificație aparte. Mijlocașul român a revenit în postura de adversar al roș-albaștrilor, club la care a evoluat timp de trei sezoane și unde s-a consacrat în fotbalul românesc. Partida de pe Arena Națională a reprezentat doar a doua confruntare din cariera sa împotriva FCSB. Prima avusese loc în 2017, pe vremea când îmbrăca tricoul celor de la FC Botoșani.

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Au trecut aproape nouă ani de la acel moment. După perioada petrecută la FCSB, mijlocașul a făcut pasul în străinătate, unde a evoluat în campionate precum cele din Turcia și Italia. Revenirea în SuperLiga, de această dată în tricoul Rapidului, i-a oferit ocazia să își înfrunte fosta echipă. Moruțan a început derby-ul din postura de titular în formația pregătită de Daniel Pancu.

Daniel Pancu a mizat pe Moruțan încă din primul minut. Mijlocașul a fost folosit în compartimentul ofensiv, într-un rol din care trebuia să contribuie la construcția atacurilor și să creeze superioritate în apropierea careului advers.

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Seară slabă pentru Olimpiu Moruțan. Mijlocașul Rapidului, copleșit de duelul cu fosta echipă, FCSB

Așteptările au fost însă departe de realitatea din teren. Moruțan a avut dificultăți în a intra în ritmul partidei și nu a reușit să își impună jocul. În multe momente, mijlocașul a părut lent în luarea deciziilor și lipsit de inspirație. A încercat să se implice în construcție, dar acțiunile sale au avut rareori continuitate. Nici în duelurile individuale nu a reușit să facă diferența.

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Prima repriză a fost una discretă pentru fotbalistul Rapidului. Moruțan a avut doar 21 de atingeri ale mingii și a încercat zece pase, dintre care șapte au ajuns la destinație. A reușit o singură pasă-cheie, însă nu a expediat niciun șut spre poarta adversă. Nici driblingurile nu au reprezentat un punct forte. Din trei tentative, doar una a fost reușită. Mai mult, mijlocașul a pierdut posesia de zece ori în primele 45 de minute.

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Situația nu s-a îmbunătățit nici după revenirea de la vestiare. Până în minutul 66, când Daniel Pancu a decis să îl înlocuiască, mijlocașul a ajuns la 33 de atingeri ale mingii și 20 de pase încercate. Doar 13 au fost precise, ceea ce înseamnă un procentaj de 65%. Nici în apropierea careului advers nu a reușit să producă pericol. A încheiat partida fără șuturi, fără pase decisive și cu o singură pasă-cheie.

Statisticile lui Olimpiu Moruțan în FCSB – Rapid, până la înlocuirea din minutul 66:

  • Minute jucate: 66
  • Atingeri ale mingii: 33
  • Pase precise: 13 din 20 (65%)
  • Pase precise în jumătatea adversă: 9 din 15 (60%)
  • Pase-cheie: 1
  • Șuturi: 0
  • Pase decisive: 0
  • Driblinguri reușite: 1 din 3
  • Centrări precise: 0 din 2
  • Pase lungi precise: 0 din 3
  • Posesii pierdute: 15
  • Preluări nereușite: 4
  • Faulturi obținute: 2
  • Distanță parcursă cu mingea la picior: 98 de metri
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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