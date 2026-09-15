Sport

Supercomputerul a decis marea favorită la titlu în SuperLiga. Unde se află FCSB după remiza cu Petrolul

Supercomputerul a stabilit că Universitatea Craiova și Dinamo sunt marile favorite la câștigarea titlului în SuperLiga. Ce șanse le acordă celor de la FCSB.
Traian Terzian
15.09.2026 | 10:04
Supercomputerul a decis marea favorita la titlu in SuperLiga Unde se afla FCSB dupa remiza cu Petrolul
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova Dinamo, principalele favorite la câștigarea titlului. Sursă foto: colaj Fanatik
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S-au scurs nouă etape din actualul sezon al SuperLigii, iar statisticienii consideră că cele mai mari șanse la titlu le are campioana en-titre Universitatea Craiova, urmată îndeaproape de Dinamo, actualul lider al clasamentului.

Universitatea Craiova și Dinamo, favorite la câștigarea titlului

După un start de sezon mai greoi, oltenii lui Filipe Coelho au revenit în forță și cu 11 puncte făcute în ultimele cinci runde au urcat pe ultima treaptă a podiumului din SuperLiga, la 3 puncte de Dinamo și la unul singur de Rapid.

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Experții de la Football Meets Data consideră că ”alb-albaștrii” sunt favoriți să-și apere trofeul cucerit în sezonul precedent, acordându-le 38% șanse, în creștere cu 3% după victoria la limită din deplasare în fața nou promovatei Corvinul Hunedoara.

Imediat în spate se află liderul Dinamo, care este văzută cu 31% șanse. Deși au schimbat antrenorul și au pierdut câțiva jucători importanți, ”câinii” au pornit ca din pușcă și se anunță un adversar redutabil.

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Rapid, a treia șansă la coroană

În spatele celor două se cască o prăpastie, cea de-a treia favorită la titlul fiind Rapid, dar doar cu 13%. Deși sunt pe locul 2 în clasament, giuleștenii nu au impresionat prin joc și tocmai din această cauză șansele lor nu sunt mai mari.

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U Cluj, vicecampioana din sezonul precedent a avut parte de un start modest și este cotată cu 9%, în timp ce concitadina CFR are 3% șanse la titlu, deși a început să facă puncte sub comanda lui Marius Șumudică.

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FCSB, în cădere liberă

În ciuda faptului că Gigi Becali a făcut investiții serioase și i-a adus pe Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica, FCSB nu reușește să-și revină din pasa neagră. Iar remiza cu Petrolul din runda a 9-a arată clar acest lucru.

Aflați deocamdată doar pe locul 7 în clasament, primul sub linia care duce în play-off, ”roș-albaștrii” sunt cotați cu 2% șanse de a câștiga titlul. Însă, statisticienii de la Football Meets Data consideră că SuperLiga este unul dintre campionatele cu cea mai mică probabilitate ca favorita să câștige de fapt titlul.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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