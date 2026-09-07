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Joao Felix a explodat după Al Ittihad – Al Nassr 2-1! Protejatul lui Cristiano Ronaldo amenință fotbalul saudit: „Voi demasca acest campionat”. Video

Joao Felix a fost extrem de nervos după primul eșec suferit de Al Nassr în acest sezon. Vezi pe site-ul fanatik.ro ce a declarat colegul lui Cristiano Ronaldo despre campionatul saudit.
Dragos Petrescu
07.09.2026 | 06:45
Joao Felix a explodat dupa Al Ittihad Al Nassr 21 Protejatul lui Cristiano Ronaldo ameninta fotbalul saudit Voi demasca acest campionat Video
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Joao Felix a amenințat liga saudită după Al Ittihad - Al Nassr 2-1 // FOTO: hepta.ro
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Saudi Pro League fierbe după declarațiile incendiare ale lui Joao Felix (26 de ani), starul portughez al lui Al‑Nassr, care a amenințat public că va dezvălui „adevărul” despre campionatul din Golf. Totul s-a întâmplat imediat după înfrângerea cu Al Ittihad, meci pe care echipa lui Cristiano Ronaldo (41) l-a pierdut cu scorul de 1-2, înregistrând astfel primul eșec stagional. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Joao Felix a amenințat liga saudită după Al Ittihad – Al Nassr 2-1!

Tensiunile au atins punctul culminant după fluierul final al partidei de la Jeddah, atunci când Felix a refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii în zona mixtă, în timp ce se îndrepta spre autocarul echipei. Într-o înregistrare video difuzată ulterior pe rețelele de socializare, în care apărea vizibil agitat, Felix a oferit o replică care s-a viralizat extrem de rapid și care a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul iubitorilor sportului rege: „Nu voi vorbi cu voi (n.r – cu presa)! Dacă o fac, voi demască această ligă”.

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Și Cristiano Ronaldo s-a făcut remarcat la derby-ul de sâmbătă, însă acesta a făcut-o pe teren, stârnind râsete chiar și în rândul adversarilor. În momentul în care compatriotul său și căpitanul lui Al Ittihad, Danilo Pereira, a primit un bilețel cu indicații tactice, CR7 s-a apropiat de el pentru a citi respectivele notițe. Ulterior, cei doi s-au amuzat copios.

Cristiano Ronaldo și Al Nassr au pierdut primul loc în campionatul saudit

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă seară, echipa pregătită de Ange Postecoglou a rămas la borna cu numărul 12 în acest sezon și a pierdut fotoliul de lider în campionat. În momentul de față, primul loc le aparține celor de la Al Hilal, singura echipă cu număr maxim de puncte după primele cinci etape.

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Pentru Cristiano Ronaldo și colegii săi urmează duelul din deplasare cu Abha, ultima echipă din cariera de fotbalist profesionist a lui Ciprian Tătărușanu. Partida va avea loc miercuri, 9 septembrie, de la ora 21:00. În prezent, CR7 are 978 de goluri marcate all-time, ceea ce înseamnă că legendarului fotbalist portughez îi mai lipsesc doar 22 de reușite până la borne istorică cu numărul 1000.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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