După alegeri, vine nota de plată. Scenariu sumbru pentru economia României. „Un guvern slab alege să guverneze crescând taxele”

Creșterea taxelor și a impozitelor după alegeri ar reprezenta cea mai mare greșeală din partea guvernului, avertizează profesorul Cristian Păun. Din nefericire, spune economistul, taxele vor crește, ceea ce nu va ajuta economia, ci mai degrabă o va afecta negativ. Există soluții pentru a reduce deficitul și a repune pe picioare economia României, iar profesorul Păun le numește în analiza sa.

După alegeri, vine nota de plată

Alegerile din mai vor aduce nu doar un nou președinte și – se speră – stabilitate politică, ci și o reconfigurare a politicilor fiscale. Marea temere a economiștilor este că reforma fiscală, anunțată cu jumătate de gură de autorități, va aduce noi și noi taxe, dar și creșterea altora, ceea ce ar împinge economia și așa suferindă în jos.

Profesorul Cristian Păun, de la Academia de Studii Economice din București, a făcut o radiografie a situației actuale și a explicat ce ar urma să se întâmple, cel mai probabil, după alegeri.

Cu un buget peticit și cu , cea mai la îndemână soluție pentru guvernanți este creșterea taxelor și a accizelor. Somat și de la Bruxelles să ia măsuri urgente, Guvernul Ciolacu pare acum să aibă scuza perfectă pentru a recurge la măsuri nepopulare, imediat ce alegerile se vor consuma, iar coaliția nu mai riscă să fie taxată.

Există mai multe cauze pentru care s-a ajuns în situația disperată în care autoritățile apelează la noi taxe și impozite. Profesorul Cristian Păun explică despre ce este vorba.

Cum s-a ajuns aici și ce ar fi de făcut

„În primul și în primul rând, amenințarea cu creșterea taxelor pleacă de la deficit. Și de la faptul că nu reușim să temperăm acest deficit absolut uriaș, asta deși deja suntem la a doua foaie de parcurs, după ce am ratat-o pe prima, față de cei din Uniunea Europeană. Și asta este de fapt principala cauză potențialei majorării de taxe. Evident că la acest deficit am ajuns din cel puțin patru sau cinci cauze.

Una dintre ele, în care guvernul a pierdut bătălia, pentru că în momentul de față avem o economie care stagnează, mai ales pe zona de producție, pe industrie. Alte cauze pe care le-aș enumera sunt: doi, partea cu cheltuielile legate de partea cu reformă, cheltuieli plus reformă. Trei, evaziunea fiscală. Patru, incapacitatea creșterii colectării taxelor la bugetul statului și cinci, partea cu fondurile europene, pe care de asemenea nu reușim să le accesăm, deși ele există și ar fi cât se poate de accesibile”, spune profesorul Păun, pentru FANATIK.

Chiar dacă nu există soluția perfectă, dacă guvernul ar decide să țină cont de acest lucru și să rezolve problemele la care se referă Cristian Păun, situația economică s-ar îmbunătăți rapid.

„Nu există o soluție magică, o soluție unică. Dar dacă am reduce cheltuielile inutile, dacă am stimula economia și am reduce evaziunea și am găsi soluții să creștem colectarea sumelor la buget, în paralel cu o mult mai bună gestionarea a fondurilor ce vin de la Bruxelles, am rezolva dezechilibrele macroeconomice și problemele care ne trag acum în jos”, mai afirmă profesorul Păun, pentru FANATIK.

Chiar dacă s-a ajuns aici din cauza politicilor economice greșite ale ultimelor guverne, dar așa cum se întâmplă de obicei, de suferit vor suferi în special firmele din mediul privat și populația. și va reprezenta o problemă uriașă pentru companiile mici și mijlocii, oricum supraimpozitate în raport cu capacitatea lor.

Ce taxe ar putea să mai crească

Aparent cea mai la îndemână soluţie este creşterea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA), care ar declanşa însă un val de scumpiri și ar duce inflația și așa mare la cote astronomice.

„TVA ar putea ajunge la 21%, ne putem aștepta și la creșterea impozitului pe venit și a impozitului pe profit, dar și creșteri de accize. Din punctul meu de vedere, creșterea taxelor e cea mai proastă decizie. Un guvern slab alege să guverneze crescând taxele, asta e cel mai simplu de făcut. Însă efectul nu va fi cel pe care îl vor ei. Din contră, se va întoarce împotriva economiei”, a mai declarat Cristian Păun.

Creșterea TVA nu va aduce bani mai mulți la buget, pentru că firmele vor găsi soluții să eludeze legea, iar în acest fel va crește și mai mult economia subterană, care oricum este foarte mare în România.

De asemenea, se discută tot mai mult despre creșterea impozitului pe venit, care ar afecta tot populația. Și asta în condițiile în care, se știe, românii plătesc printre cele mai mari taxe pe venit din Uniunea Europeană, deși au printre cele mai mici salarii. Mai mult, se vorbește de introducerea impozitului progresiv, idee susținută și de experții FMI la vizitele anterioare. Asta în timp ce tot mai multe state în care există această formă de impozitare doresc să renunțe la ea. Ar fi o idee nefericită ca România să treacă la impozitul progresiv, dar există mari interese să se întâmple acest lucru, consideră profesorul Cristian Păun.

„Este un sistem greoi, un sistem complex. Inclusiv americanii încep deja să se gândească să renunțe, în unele state, pentru că în Statele Unite impozitul pe venit are două paliere la nivel federal și la nivel de țară de stat. Foarte multe state din Statele Unite ale Americii au început să introducă impozitul în cotă unică la nivel statal, pentru că li se pare mult mai simplu de gestionat față de impozitul în cotă progresivă.

Deocamdată, într-adevăr, rămâne la nivel federal o parte din impozitul pe venit calculat în formă progresivă, dar impozitul progresiv vine la pachet și cu niște probleme. Impozitul, în general, este oricum progresiv, chiar și cu cotă unică, pentru că 10% din 100 de lei înseamnă o sumă de bani care e mai mică, liniar, progresiv, decât un 10% aplicat la 10.000 de lei”, adaugă profesorul.

Guvernul e tentat să bage și mai adânc mâna în buzunarul oamenilor

Totuși, cel mai probabil guvernul va decide să crească impozitul pe venit, de la 10%, atât cât este în prezent, până la 16%, în unele variante aflate pe masa de lucru a guvernanților.

„Este o alternativă la creșterea TVA, s-ar putea ca asta să fie mai puternică pe masa Ministerului de Finanțe, pentru că la impozitul pe venit nu ai gheb de TVA. Și atunci nu ai acea problemă de regularizare”, punctează profesorul Păun.

Există însă și aici o problemă de care guvernanții ar trebui să țină cont, spune Cristian Păun.

„Într-adevăr, s-ar putea să se mizeze într-o primă fază pe această creștere puternică a impozitului pe venit de la 10% la 16%, dar aici avem o problemă foarte mare, pentru că la capitolul impozite pe salarii, România deja, cu toate taxele plătite pe salariu este sus, iar cu cota unică ai un dezavantaj că cei cu venituri mici vor plăti același procent de impozit ca și cei cu venituri mai mari.

Deci nu poți să-i mai scutești de niște impozite pe cei care ar trebui protejați, pe cei cu venituri mici. Poate că dacă mărim acest impozit și venim cu niște scutiri, deduceri pentru cei cu venituri mici… Totuși, încet, încet îl transformăm tot într-un impozit progresiv. Ceea ce iarăși nu este absolut deloc bine”, avertizează Cristian Păun.

Nu există voință politică pentru reforme

Profesorul Cristian Păun subliniază că măsurile pe care guvernul este tentat să le ia nu vor da rezultate. În opinia sa, totul ar trebui să înceapă cu reducerea cheltuielilor inutile, cheltuielile de la buget care nu se justifică sub nicio formă. Dar nici măcar această reducere nu mai este suficientă. Este nevoie ca în paralel guvernanții să facă eforturi pentru colectarea actualelor taxe, inclusiv a TVA, dar și pentru rezolvarea problemelor care țin de ghebul de TVA. La toate acestea se adaugă nevoia de reforme, însă voința politică pare că lipsește în acest moment.

„Dacă noi am rezolva acele cinci probleme despre care am vorbit anterior, cu siguranță lucrurile ar fi mult mai bune pe partea bugetară. Și am ajunge ca printr-un miracol să ne încadrăm și noi în ținta de deficit agreată de Uniunea Europeană, adică să avem sub 3%, în loc de peste 9%.

Dar cum pare, guvernul este mai degrabă tentat să vină cu creșteri de taxe, posibil și cu impozitul progresiv. De asta spun că a veni cu astfel de soluții, mă refer la creșteri de taxe, până la urmă denotă o necunoaștere a specificului macroeconomic al României și microeconomic. Din păcate, asta este realitatea”, a declarat profesorul Cristian Păun, pentru FANATIK.