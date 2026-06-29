După Alex Băluță, Chindia Târgoviște mai dă o lovitură! Transferă un golgheter

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Chindia Târgoviște este una dintre echipele cu pretenții de promovare în SuperLiga în sezonul 2026-2027. Pentru a își îndeplini obiectivul, conducerea îi face super echipă lui Nicu Croitoru. Dâmbovițenii tocmai l-au transferat pe Alex Băluță, iar acum se pregătesc să mai aducă un golgheter.

Chindia Târgoviște transferă unul din golgheterii din Liga 2

Fostul campion al României, cu FCSB și se va lupta la promovarea în SuperLiga cu gruparea de pe „Eugen Popescu”. Dâmbovițenii nu au de gând să se oprească aici și au în plan o campanie spectaculoasă de achiziții.

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FANATIK a aflat că echipa lui Nicu Croitoru este în negocieri avansate cu unul din golgheterii din Liga 2 în sezonul 2025-2026. Chindia Târgoviște vrea să îl transfere pe Vlad Bogdan (23 de ani), a cărui înțelegere cu ASA Tg. Mureș expiră la data de 30 iunie 2026. În stagiunea precedentă din Liga 2, Bogdan a marcat 7 goluri și a oferit 9 pase decisive.

Cine este Vlad Bogdan, fotbalistul dorit de Chindia

În cazul în care va ajunge la Târgoviște, Chindia va fi a șaptea echipă din cariera lui Vlad Bogdan. El a început fotbalul la Viitorul Cluj, în orașul său natal, și a mai evoluat pentru Petrolul Ploiești, Unirea Dej, Metaloglobus, Unirea Ungheni și ASA Tg. Mureș. Sezonul 2025-2026 petrecut la gruparea de pe stadionul Trans-Sil a fost de departe cel mai bun din cariera lui Bogdan.

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Fotbalistul, care se află în negocieri avansate cu Chindia Târgoviște, este un jucător polivalent. Principalul său post este cel de extremă stânga, dar poate evolua și în flancul drept al atacului. Jucător de picior stâng, Vlad Bogdan poate evolua și pe poziția de fundaș stânga. În vârstă de 23 de ani, atacantul clujean este cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate Transfermarkt.com. Până acum, Chindia Târgoviște a făcut deja nu mai puțin de șapte achiziții: Mario Vladu, Xavi Estacio, Totti, Marius Briceag, Arsenie Mocan, Valentin Dumitrache și Alexandru Băluță.

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