Sport

După Alex Băluță, Chindia Târgoviște mai dă o lovitură! Transferă un golgheter

Chindia a ratat la mustață promovarea în SuperLiga și nu vrea să mai rateze obiectivul în sezonul 2026-2027. După Alex Băluță, târgoviștenii se pregătesc să mai transfere un golgheter
Cristian Măciucă
29.06.2026 | 20:31
Dupa Alex Baluta Chindia Targoviste mai da o lovitura Transfera un golgheter
EXCLUSIV FANATIK
După Alex Băluță, Chindia Târgoviște mai dă o lovitură! Transferă un golgheter. FOTO: Fanatik
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Chindia Târgoviște este una dintre echipele cu pretenții de promovare în SuperLiga în sezonul 2026-2027. Pentru a își îndeplini obiectivul, conducerea îi face super echipă lui Nicu Croitoru. Dâmbovițenii tocmai l-au transferat pe Alex Băluță, iar acum se pregătesc să mai aducă un golgheter.

Chindia Târgoviște transferă unul din golgheterii din Liga 2

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferul lui Alex Băluță la Chindia Târgoviște. Fostul campion al României, cu FCSB, a fost deturnat din drumul spre Timișoara și se va lupta la promovarea în SuperLiga cu gruparea de pe „Eugen Popescu”. Dâmbovițenii nu au de gând să se oprească aici și au în plan o campanie spectaculoasă de achiziții.

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FANATIK a aflat că echipa lui Nicu Croitoru este în negocieri avansate cu unul din golgheterii din Liga 2 în sezonul 2025-2026. Chindia Târgoviște vrea să îl transfere pe Vlad Bogdan (23 de ani), a cărui înțelegere cu ASA Tg. Mureș expiră la data de 30 iunie 2026. În stagiunea precedentă din Liga 2, Bogdan a marcat 7 goluri și a oferit 9 pase decisive.

Cine este Vlad Bogdan, fotbalistul dorit de Chindia

În cazul în care va ajunge la Târgoviște, Chindia va fi a șaptea echipă din cariera lui Vlad Bogdan. El a început fotbalul la Viitorul Cluj, în orașul său natal, și a mai evoluat pentru Petrolul Ploiești, Unirea Dej, Metaloglobus, Unirea Ungheni și ASA Tg. Mureș. Sezonul 2025-2026 petrecut la gruparea de pe stadionul Trans-Sil a fost de departe cel mai bun din cariera lui Bogdan.

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Fotbalistul, care se află în negocieri avansate cu Chindia Târgoviște, este un jucător polivalent. Principalul său post este cel de extremă stânga, dar poate evolua și în flancul drept al atacului. Jucător de picior stâng, Vlad Bogdan poate evolua și pe poziția de fundaș stânga. În vârstă de 23 de ani, atacantul clujean este cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate Transfermarkt.com. Până acum, Chindia Târgoviște a făcut deja nu mai puțin de șapte achiziții: Mario Vladu, Xavi Estacio, Totti, Marius Briceag, Arsenie Mocan, Valentin Dumitrache și Alexandru Băluță.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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