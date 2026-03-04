Sport

După anunțul despre singurătate, Simona Halep a făcut o nouă schimbare. Lookul care o face extrem de atrăgătoare

Și-a luat fanii prin surprindere cu un mesaj ieșit din comun, iar acum Simona Halep a recurs la o altă transformare. Cum arată fosta tenismenă cu actuala tunsoare.
Alexa Serdan
04.03.2026 | 22:10
Dupa anuntul despre singuratate Simona Halep a facut o noua schimbare Lookul care o face extrem de atragatoare
Ce schimbare și-a făcut Simona Halep la păr. Sursa foto: Facebook.com
Simona Halep acordă o mare atenție comunității sale din mediul online. După anunțul neașteptat despre singurătate, sportiva în vârstă de 34 de ani a decis să facă o nouă schimbare, de această dată în ceea ce privește felul în care arată.

Simona Halep, transformare la aspectul fizic

Fosta mare campioană este adepta transformărilor pe care le face în mod regulat. La început de primăvară, Simona Halep s-a lăsat pe mâinile specialiștilor și a recurs la o schimbare de look care o pune în valoare.

Șatena și-a luat fanii din mediul online prin surprindere cu o imagine postată la secțiunea Stories, de pe Instagram. Aici a lăsat de curând o declarație uimitoare, la doar un an după ce s-a retras oficial din circuitul competițional.

Acum, fosta mare jucătoare de tenis a ieșit în evidență cu o fotografie realizată în interiorul mașinii. Aflată la volanul autoturismului personal, fostul număr 1 mondial a imortalizat momentul în care a ieșit cel mai probabil din salonul de înfrumusețare.

Cu o nuanță mai deschisă a podoabei capilare și cu o tunsoare care îi încadrează frumos trăsăturile, Simona Halep radiază de fericire. Îmbrăcată cu o ținută elegantă și rafinată, zâmbește cu tot chipul, semn că sunt șanse mari să fie îndrăgostită din nou.

Simona Halep, schimbare de look
Simona Halep a recurs la o schimbare de look. Sursa foto: Instagram.com

La ce operații estetice a apelat Simona Halep

De când s-a retras din activitate Simona Halep e mai atentă la siluetă și la starea de bine. În urmă cu un an a ajuns în salonul lui Sorin Stratulat, fosta sportivă fiind complet recunoscătoare pentru tratamentul de care a avut parte.

Micile plăceri nu se opresc doar la capitolul păr, campioana investind în diverse look-uri. De asemenea, recurge la proceduri faciale și merge adesea la shopping. Mai mult, a apelat la intervenții estetice, una dintre ele fiind la nivelul buzelor.

Internauții au observat că și-a injectat acid hialuronic. Alții au remarcat faptul că a ales să își facă rinoplastie. A ajuns pe masa de operație din cauza problemelor cu respirația pe care le avea. Așadar, operația a fost necesară.

Intervenția a avut loc în anul 2022, fosta sportivă apărând pe paginile sale de socializare cu nasul bandajat. Mai mult decât atât, în perioada în care muncea din greu pentru a ajunge pe culmile succesului și-a făcut o operație de micșorare a sânilor.

Procedura estetică a avut rolul de a-i ușura antrenamentele și parcursul în tenisul de performanță. Cu toate acestea, Simona Halep nu a vorbit niciodată despre aceste intervenții. A preferat să fie discretă, deși fanii săi nu au trecut cu vederea procedurile care au schimbat-o.

