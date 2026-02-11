După aproape 17 ani, Gigi Becali a rupt tăcerea despre întâlnirea cu Bergodi din vestiarul FCSB-ului: „Eu eram patron. A început să țipe!”

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a antrenat la FCSB pentru o scurtă perioadă în 2009 și a fost demis de Gigi Becali după un meci jucat de echipa roș-albastră cu Sheriff Tiraspol în Europa League.

Gigi Becali și-a adus aminte cum l-a dat afară pe Cristiano Bergodi de la FCSB în 2009

Atunci s-a zvonit că patronul a intrat în vestiar la pauză și de acolo s-a iscat cearta dintre cei doi, chestiune confirmată aproape 17 ani mai târziu de omul de afaceri. Doar că el susține că la acea vreme nu a dorit să facă vreo remarcă, ci a vrut pur și simplu doar să stea acolo în momentele respective.



Astfel, el consideră că supărarea lui Bergodi a fost nejustificată, chestiune care ar indica anumite probleme comportamentale în ceea ce îl privește pe italian.

Gigi Becali a vrut să sublinieze astfel că Bergodi ar avea anumite probleme de comportament, în contextul ultimelor evenimente

Aceste considerații au fost făcute de Becali bineînțeles în contextul în care antrenorul din prezent de la U Cluj este practic personajul principal în fotbalul românesc în acest moment,



„Bergodi are comportamentul ăsta. Eu eram patron. Eu nu m-am certat cu el, am intrat în vestiar. Nu vorbeam cu nimeni, doar am intrat. A început să țipe. Nu e om rău, dar e irascibil. Ca atare nu e chiar așa că e prima dată și că nu știu ce.



Eu știu de ce spun lucrurile astea. Nu e vorba că am interes. Cum vorbește lumea de mine că face Becali, că face, că drege. Nu am fost eu ușă de biserică, dar să iei la bătaie pe teren jucătorii nu poți. Trebuie dată o hotărâre să fie o lecție pentru toți.

Sau cum să te duci tu un jucător spre colegii tăi? Bine că era finalul de meci. Dacă era în minutul 50-60? Era bătaie totală? Poate să influențeze clasamentul. Trebuie să se dea o hotărâre drastică, ca să se termine cu astea”, în direct la