După aproape 30 de ani alături de Nadia Comăneci, Bart Conner face dezvăluiri neașteptate despre marea gimnastă: ”Acest lucru mă atrage la ea”

Pe Nadia Comăneci o știm cu toții, însă soțul ei, Bart Conner, este o fire ceva mai discretă. Cum se înțeleg cei doi după aproape 30 de ani petrecuți împreună și ce spune bărbatul despre marea gimnasta?

Cum s-au cunoscut Nadia Comăneci și Bart Conner

Nadia Comăneci și Bart Conner . Cei doi s-au cunoscut la Cupa Americii. De altfel la marele eveniment ambii sportivi au urcat pe podium.

Și iată că după zece ani de la nuntă, familia s-a mărit. Atunci a venit pe lume fiul celor doi, Dylan Paul Conner, care s-a născut în Oklahoma. Și totuși cum se înțelege cuplul după aproape trei decenii petrecute împreună?

Bart Conner, dezvăluiri neașteptate despre marea gimnastă

La un moment dat, Bart Conner a făcut o serie de dezvăluiri despre soția sa, Nadia Comăneci. Fostul sportiv a dezvăluit ce l-a atras cel mai mult la româncă. Și se pare că de vină e atitudinea ei.

Potrivit acestuia, sportiva este foarte complexă. De asemenea, aceasta afișează constant o aură de mister. Și se pare că fix acest lucru păstrează ”flacăra” între cei doi odată cu trecerea timpului.

„E foarte complexă. Întotdeauna a fost misterioasă cu mine şi cred că acest lucru mă atrage la ea. Oamenii sunt fascinaţi de fata mea misterioasă din România”, declara Bart Conner despre soţia lui, Nadia Comăneci.

Câți bani încasează lunar Nadia Comăneci din România

Menționăm faptul că Nadia Comăneci a bifat performanțe uriașe în gimnastică. Iar deși s-a retras de ani buni în Statele Unite, aceasta continuă să fie apreciată pentru munca sa.

Sportiva, acum în vârstă de 63 de ani, a scris istorie în sportul mondial în momentul în care a devenit prima gimnastă care a primit o notă perfectă de 10 la Jocurile Olimpice. Acest lucru s-a întâmplat în anul 1976 la Montreal.

Iar pentru performanțele sale, Nadia Comăneci, soția lui Bart Conner, încasează lunar 16.635 de lei, rentă viageră.

În total, de-a lungul carierei sale în gimnastică, Nadia Comăneci a câștigat 5 medalii olimpice de aur, la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980. Astfel, aceasta are cu ce se lăuda.

Când a plecat Nadia Comăneci din România și ce avere are

Amintim faptul că „Zeița de la Montreal” a plecat din România chiar înainte de Revoluție, mai exact pe 27 noiembrie 1989. În prezent, aceasta locuiește în Norman, un orășel de lângă Cleveland, capitala statului Ohio.

Nadia Comăneci și Bart Conner locuiesc într-o casă care are o valoare estimată la 400.000 de euro. În ceea ce privește averea sportivei, se spune că aceasta ar fi estimată la 25 de milioane de dolari.

Cei doi soți mai au de asemenea și o casă de vacanță în California. Aceasta ar fi estimată undeva la 2 milioane de dolari, după cum scrie presa de peste hotare.