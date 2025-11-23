După Asia Express, Gabi Tamaș e din nou în centrul atenției. Gestul vulgar făcut de sportiv chiar în direct la tv

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost în prim plan în ultima vreme. Cei doi au câștigat Asia Express sezonul 8 și au plecat acasă cu premiul cel mare. Iată însă că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Gestul vulgar făcut de Gabi Tamaș în direct

Gabi Tamaș a fost invitat la emisiunea „Xtra Night Show”. Surprinzător sau nu, fostul internațional a folosit un limbaj destul de vulgar și nu doar o singură dată. Iar lucrurile au fost cu atât mai neplăcute în contextul în care totul s-a întâmplat în direct.

Ediția cu pricina a fost difuzată pe 21 noiembrie, seara. Deși există reguli clare când vine vorba de televiziune, iată că fostul fotbalist nu a ținut cont de ele. Astfel, acesta a folosit mai multe cuvinte indecente.

Inclusiv prezentatorii emisiunii, Andrei Ștefănescu și Andreea Frățilă au părut mirați de atitudinea acestuia. Cuvintele ”interzise” folosite de el au venit într-o discuție legată de viața personală.

Ce a spus Gabi Tamaș despre relația cu soția sa

Mai exact, Gabi Tamaș a fost întrebat despre relația pe care o are cu . Acesta a precizat că în realitate, căsnicia celor doi ar fi una ”extraordinară”. Pe de altă parte, el a subliniat faptul că există și certuri din când în când.

Uneori apar conflicte de la bani, iar în alte situații din diferite motive. Și discuția părea că merge într-o direcție cât se poate de normală însă, până când câștigătorul Asia Express a avut un derapaj.

„Eu mă văd în cariera familiei. Nu putem spune că am avut momente grele sau ușoare. Momentele unei căsnicii sunt și grele, și ușoare, și bune, și rele, și certuri, și «necerturi», dar astea sunt într-o căsnicie. Nu putem zice că o căsnicie este «wow», este extraordinară. Certurile sunt comune și vor veni.

Noi ne-am înțeles foarte bine, ne înțelegem, ne certăm. De la toate, de la bani, de la «nebani». Ea strânge tot, chiar mi-aș dori să îi văd conturile ei, ea le vede pe ale mele (n.r. – râde)”, a spus Gabi Tamaș.

Prezentatorii tv au încercat să repare situația, dar nu a reușit

Lucrurile au luat-o razna atunci când prezentatorul Andrei Ștefănescu a zis: „Și vorbim despre…”. Nu a terminat fraza, pentru că Gabi Tamaș, cu o voce subțiată a completat: „f***t”, după care s-a ridicat râzând de pe canapea.

Andreea Frățilă a vrut să mascheze momentul, dar nu i-a ieșit deloc. „Și vorbeam despre familie, relație, de modul în care ai reușit tu și Ioana să vă țineți relația într-un ritm foarte bun”. Gabi Tamaș a intervenit din nou și nu s-a lăsat deloc, mergând în direcția sa. „Păi nu, că vorbeam de f***t, nu?”, a mai adăugat el.

Prezentatorii tv păreau deja stânjeniți și și-au cerut scuze. „Ne scuzați”, au spus cei doi. De cealaltă parte însă, Gabi Tamaș părea că nu își dă seama că emisiunea este live. „Păi nu, că se taie la montaj”, a completat el.

„Păi nu, că suntem în direct”, la care a răspuns: „Știu”. Au urmat apoi alte discuții, timp în care fostul fotbalist a râs. Chiar și așa, momentul a fost unul cât se poate de stânjenitor.