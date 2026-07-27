După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”

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Deși perioada de transferuri s-a deschis de câteva săptămâni, aceasta este departe să se fi terminat. Formațiile din SuperLiga României pot cumpăra jucători până în septembrie, iar Dinamo și FCSB se numără printre echipele ce își mai doresc întăriri. Dacă Andrei Nicolescu vorbește despre patru jucători, la FCSB se mai așteaptă o singură sosire.

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu anunță transferuri la FCSB și Dinamo

Sistemul competițional din România le permite echipelor puternice să nu se grăbească cu transferurile, întrucât unul sau două rezultate mai slabe în debutul sezonului nu afectează foarte mult lupta pentru cupele europene și campionat. Tocmai de aceea, FCSB și Dinamo încă se gândesc la întăriri.

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Dacă la Dinamo mai sunt foarte multe poziții de acoperit: „Suntem în căutarea a patru posturi, suntem în negocieri. Există perspective până la meciul cu Oțelul Galați să semnăm un jucător”, a declarat Andrei Nicolescu, în direct la

„Noi mai vrem să aducem un singur jucător. Dacă am acceptul, va semna. Eu consider că e cel mai bun jucător care a venit în campionatul României (n.r. – Aymen Boutoutaou), de când sunt eu aici, din 1992. El a fost cel mai bun jucător din Liga 3 din Franța, și cred eu că cel mai bun jucător din Liga 2, plus că avea oferte și din Ligue 1. A avut oferte pe un salariu dublu față de cât i-am oferit noi. Am făcut eforturi mari să-l aducem, problema era că nu voia ca el să plece din Franța, dar am reușit”, a declarat Mihai Stoica, conform sursei citate.

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Până acum, Mihai Stoica a vorbit despre numărul de transferuri fără a-l include pe Denis Drăguș, pe care îl consideră o dorință arzătoare a patronului și-l vede ca pe un bonus uriaș dacă va ajunge în cele din urmă să semneze cu FCSB. Tocmai de aceea, transferul despre care vorbește președintele CA de la FCSB nu este al atacantului român.

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Gigi Becali este de părere că pentru a-și da acceptul de a veni la echipă: „Nu știu nimic de Drăguș. Nu am vorbit nimic. Așteptăm. Să rezolve problemele acolo. Părerea mea e că el așteaptă să vadă dacă ne calificăm. Eu așa cred. Dacă nu a dat niciun semn de viață. Mă refer la calificarea de acum cu Auda. El așteaptă să ne calificăm. El cred că vrea să joace în Europa, eu așa cred”, a declarat Gigi Becali la