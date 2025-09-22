După Barcelona, un alt club din La Liga vine în România! „Este un pas uriaș pentru viitorul fotbalului românesc”

Un club important din Spania a semnat o colaborare cu un club din SuperLiga. Este a doua formație din La Liga care ajunge în România, după ce Academia Barcelonei a ajuns la o înțelegere cu divizionara secundă Chindia Târgoviște.

După Barcelona, un alt club din La Liga vine în România

UTA are parte de un început bun de sezon, asta după ce Adrian Mihalcea a fost instalat în locul lui Mircea Rednic pe banca tehnică. Pe lângă rezultatele îmbucurătoare, formația din Arad a semnat un parteneriat și cu un gigant din La Liga.

Este vorba de Villarreal, un club cu o istorie bogată în fotbalul din Spania. Anunțul a fost făcut de Academia UTA, parteneriatul urmând să se reflecte asupra schimbului de idei, metodologii moderne de pregătire, dar și tabere comune între juniorii ambelor formații.

„Suntem mândri să anunțăm încheierea unui parteneriat cu Villarreal CF, unul dintre cele mai respectate cluburi din Europa!

Această colaborare aduce în prim-plan:

Schimb de experiență și idei între antrenorii noștri și cei de la Villarreal CF, cu accent pe metodologii moderne de pregătire.

Cursuri și vizite de specializare pentru staff-ul tehnic al academiei noastre, direct în Spania.

Tabere de vară și activități comune, unde copiii noștri vor avea șansa să lucreze după standardele internaționale ale academiei „Submarinului galben”.

Oportunități de dezvoltare pentru jucători și antrenori, prin integrarea know-how-ului Villarreal în procesul de formare de la Arad.

Acest parteneriat este un pas uriaș pentru viitorul fotbalului românesc și pentru dezvoltarea Academiei UTA”, s-a arătat în comunicatul celor de la UTA.

Ovidiu Cristian Pinta, încântat de noul parteneriat

Informația parteneriatului dintre UTA și Villarreal a fost postată și pe site-ul oficial al spaniolilor. Ovidiu Cristian Pinta, directorul academiei arădenilor, s-a arătat încântat de acordul dintre cele două formații.

„Suntem foarte mândri să putem colabora cu Villarreal CF, un club recunoscut pentru munca remarcabilă în dezvoltarea tinerelor talente. Pentru noi, ca una dintre cele mai respectate academii de fotbal din România, acest parteneriat reprezintă o piatră de hotar importantă, deoarece va oferi mari oportunități pentru jucătorii noștri și instruire pentru antrenorii noștri, care vor avea acces la metodologia de lucru și experiența sportivă a Villarreal. A învăța de la una dintre cele mai bune academii din fotbalul european le va permite membrilor staff-ului nostru să crească și să se îmbunătățească în fiecare zi. Va ridica chiar și nivelul de dezvoltare al tinerelor noastre talente. Privim această cooperare ca pe o investiție în viitorul academiei noastre și al fotbalului românesc”, a declarat .

Villarreal, al doilea club din La Liga prezent în România

Villarreal este doar al doilea club din La Liga care decide să se implice în fotbalul românesc. Venirea „Submarinului Galben” va ajuta cu siguranță dezvoltarea fotbalului arădean.

Totuși, acolo unde spaniolii speră să găsească viitorii fotbaliști de anvergura lui Leo Messi sau Lamine Yamal.