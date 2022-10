După bătaia cu Reghe, Anamaria Prodan și-a spus unul din marile regrete, la parastasul mamei sale: „Dacă trăia, nu s-ar fi întâmplat nimic”

Anamaria Prodan s-a deschis în fața reporterilor adunați la Cimitirul Bellu, acolo unde a dat de pomană în amintirea mamei sale, Ionela Prodan, care astăzi, 6 octombrie, ar fi împlinit vârsta de 75 de ani.

Anamaria Prodan, convinsă că dacă mama ei trăia nu s-ar fi ajuns atât de departe în relația cu Reghe

Femeia de afaceri a făcut mare ospăț la mormânt, așteptându-i pe toți cei care au iubit-o pe mama ei așa cum se cuvine. De toate pregătirile pentru parastasul care s-a transformat într-un adevărat festin s-a ocupat cea supranumită Regina Întunericului, buna prietenă a impresarei, Gabriela Lucuțar.

Dincolo de cuvintele frumoase pe care le-a rostit despre mama ei și mulțumirile față de cei care au ajuns în această zi specială la Bellu, Anamaria nu a evitat nici subiectul Reghecampf.

La câteva săptămâni de la bătaia dintre ea și fostul partener în stradă, în fața casei din Snagov, Anamaria a spus că dacă mama ei trăia, sigur nu se ajungea în acest punct dramatic.

întrebată dacă situația din viața Anei era diferită dacă Ionela mai era pe pământ.

„Dacă mama trăia, nu s-ar fi întâmplat nimic, pentru că ea l-a ținut…”, a spus cu durere în glas Anamaria Prodan în fața reporterilor.

„Soțul meu nu mai face parte din familia noastră. Familia Prodan este cea pe care o vedeți în spatele meu. Vedeți ce vine după mine, ceva minunat care să ducă mai departe numele”, a adăugat Anamaria.

Ce a spus impresara, întrebată dacă Reghe i-a adus vreun omagiu fostei sale soacre

Impresara a fost întrebată dacă Reghe i-a adus vreun omagiu mamei sale, iar aceasta a răspuns tăios: „Sunt chestii de educație, care țin de om. Dacă dorești să aduci un omagiu cuiva, aduci, dacă nu, nu”.

Fata regretatei folcloriste a evitat să spună dacă la Snagov a ajuns ieri Protecția Copilulului, așa cum s-a vehiculat. „Totul s-a rezolvat. Totul se întâmplă cum trebuie să se întâmple. O să discutăm în familie și o să facem tot ce se poate ca el (Bebeto) să crească un bărbat adevărat. Cel mic a trecut bine și îl ajutăm să treacă peste”, a încheiat femeia de afaceri.

Anamaria Prodan le-a mulțumit tuturor celor adunați la cimitir, oamenilor care au vrut s-o cinstească pe marea artistă, trecută la cele veșnice în anul 2018.

„Nu am cuvinte să vă mulțumesc. Îi mulțumesc și Gabrielei, cea care m-a sprijinit din clipa în care am aflat ce boală are mama mea. Vă mulțumesc că nu ați uitat-o și că sunteți alături de ea. Sunt sigură că de acolo de unde este stă și zâmbește.

Mama iubea mâncărurile pe care le-am pregătit. Încerca și ea să le facă, dar nu prea îi ieșeau”, a spus vedeta la finalul slujbei religioase.

La mormântul Ionelei au cântat Elena Merișoreanu și formația lui Petrică Pană. Folclorista i-a emoționat pe toți cu cântecul ei de dor și jale. Ana și fata ei, Sarah, au plâns neîncetat la versurile fredonate de cântăreață. de la parastasul Ionelei Prodan.