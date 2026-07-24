După Borza, Pancu confirmă o nouă plecare importantă de la Rapid: „Cel mai bun jucător pe care l-am antrenat!” Ce atacant transferă: „Din zecile de jucători, mi-a plăcut unul!”

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Rapid a început cu dreptul noua ediţie de campionat. Giuleştenii s-au impus cu 1-0 în meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe din prima etapă şi speră să scoată maximum în deplasarea dificilă de la Botoşani, care e programată luni, de la ora 21:30.

Daniel Pancu confirmă o plecare importantă de la Rapid: „Cel mai bun jucător pe care l-am antrenat, la acest capitol”

, iar Daniel Pancu a confirmat că . Antrenorul Rapidului îl consideră pe Hromada drept cel mai bun jucător pe care l-a antrenat, la capitolul poziţionare în teren şi joc fără minge:

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„Este prima deplasare din acest campionat, un loc în care se câştigă greu. Singurul minus este că nu am marcat mai multe goluri la debut, ne-am creat mai multe situaţii. Echipa a avut un tonus bun, dacă ne menţinem aceeaşi dorinţă, acelaşi entuziasm, putem să ne îndeplinim obiectivul, să venim cu punct sau puncte.

Nu este o situaţie plăcută să îţi plece doi jucători de bază. Borza e greu de înlocuit pe plan ofensiv. S-a creat o legătură între el şi Petrila. Hromada era cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la acest capitol, la jocul fără minge. Ştiam că pot apărea oferte. V-am şi spus, orice jucător e de vânzare, nu mai e problema mea.

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Mi-ar fi convenit să se întâmple lucrul acesta cu două-trei săptămâni înainte de startul campionatului. Borza era demult primul pe listă. Avem variante din categoria jucătorilor under pe acel post. Nu pot să spun dacă vine alt fundaş stânga sau nu. Rareş Pop a jucat extraordinar pe acea poziţie în pregătiri”, a spus Daniel Pancu.

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Daniel Pancu a pus ochii pe un fotbalist: „Din zecile de jucători pe care i-am văzut mi-a plăcut unul”

Referitor la veniri, Daniel Pancu a dezvăluit că din zecile de jucători pe care i-a văzut i-a plăcut unul singur, dar nu ştie dacă va putea fi adus. Antrenorul spune că pentru Borza este un pas în plus că a plecat în Turcia, într-un campionat mai puternic, la condiţii mai bune:

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„Mi se pare normal să fii consultat la transferuri şi antrenorul să aibă un cuvânt important de spus. Antrenorii vin şi pleacă, clubul investeşte în jucători şi clubul are ultimul cuvânt. Nu ştiu dacă s-au terminat transferurile, nu sunt în măsură să vă răspund. Sunt aici ca să găsesc soluţii şi eu zic că avem jucători importanţi în continuare.

Nu ştiu care era gradul de motivaţie al lui Borza, aştepta transferul ăsta. Se maturizează şi el. Merge la mai bine, într-un campionat mai puternic, suntem fericiţi pentru jucător. Pregătim foarte bine şi serios toate jocurile. Motivaţia jucătorilor vine în antrenament. Sunt răguşit după antrenamentul de ieri. Poţi să fii cel mai mare motivator din lume dacă jucătorii nu sunt antrenaţi…

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Despre atacant nu ştiu să vă spun. Mi s-au arătat foarte mulţi atacanţi. Din zecile de jucători văzuţi mie mi-a plăcut unul. Acuma nu ştiu, e scump, e ieftin… Vrea să vină, nu vrea să vină. Tot spunem că suntem mari, suntem bogaţi. Am văzut şi ieri în cupele europene”, a spus Pancu în conferinţa de presă.