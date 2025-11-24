După Botoșani – Dinamo 1-1, Andrei Vochin amintește adevărul suprem al meseriei de portar: „Destinul celor cu stomacul tare”

ADVERTISEMENT

Acum câțiva ani, un bun prieten m-a sunat, fericit, să-mi spună că fiul lui s-a apucat de fotbal și vrea să se facă portar. Simțindu-mi ezitarea din glas, completată de o ironie pe care mi-o permiteam cu fostul meu coleg de bancă („ce-ai cu el, a luat note mici la școală?”), m-a întrebat de ce nu-l încurajez în demersul lui. Ultima etapă din Superligă mi-a adus aminte de acel dialog și, sincer, mă bucur că băiețelul lui a schimbat între timp postul.

Andrei Vochin și-a adus aminte de dialogul cu un prieten după CFR Cluj – Rapid 3-0 și FC Botoșani – Dinamo 1-1

Pentru că jobul de portar e o meserie cu termen de valabilitate emoțională scurt, dar cu garanție perpetuă a nefericirii. În CFR – Rapid și, aseară, în Botoșani – Dinamo, portarii Aioani și Anestis au fost, în mod incontestabil, cei mai buni de pe teren.

Rapidistul a avut patru intervenții senzaționale — din acelea pe care le vezi doar în compilații de final de sezon —, iar grecul din poarta moldovenilor a repetat duelul din tur de la CFR Cluj, făcând minuni în fața atacanților dinamoviști.

Portarul, destinul celor cu stomacul tare

Și totuși, ironia crudă a fotbalului . Pentru că, în aceleași meciuri în care au ținut echipele în viață, ambii au și greșit grav, cu impact direct în scorul final. , iar mingea, ingrata, a ales să-l contrazică fix atunci când tribunele se pregăteau să uite faza.

Anestis, după ce se transformase în generator de neputință pentru adversari, a scăpat o minge banală, prea banală, având singura scuză că execuția greșită a lui Opruț, care, de fapt, a vrut să centreze, a fost ceea ce am putea numi ”no-look goal”.

Andrei Vochin, despre postul de portar

Așa e soarta portarului: poți face tot ce trebuie, poți opri tot ce pare imposibil, dar o singură greșeală — chiar și după o oră de miracole — resetează totul. La atacanți se numește „zi proastă”. La fundași — „neatenție”. La portari, diagnosticul e altul: „nenorocitule, ne-ai nenorocit!”. Niciun alt post din fotbal nu produce treceri atât de brutale de la icoană la responsabilul moral al tuturor dezamăgirilor.

Când un portar greșește, e vinovat pentru întreaga istorie a clubului, pentru ratarea calificării din o-mie-nouă-sute-toamna, pentru gazon, pentru retrogradare, pentru nervii suporterilor, pentru vremea urâtă. Și, dacă are nenorocul să fie străin, e vinovat și pentru geopolitică.

Aioani și Anestis au demonstrat adevărul suprem al meseriei de portar

De-aia mi-am permis ironia cu prietenul meu. Nu pentru că băiatul n-ar putea fi talentat, ci pentru că portarul e singurul fotbalist care se antrenează pentru a fi iubit rar și judecat mereu. Și totuși, paradoxal, fără ei, statistica ar fi doar o listă de scoruri ridicole.

Aioani și Anestis au demonstrat încă o dată adevărul suprem al meseriei lor: ca portar, nu trăiești între alb și negru — trăiești între extaz și execuție. Și trebuie să ai stomac pentru amândouă.