După Bruce Willis, Hollywood-ul mai pierde un actor uriaș! Jim Carrey anunță că se retrage

Jim Carrey, unul dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood, a luat prin surprindere pe toată lumea după ce, deunăzi, a anunțat într-un interviu că a luat decizia să se retragă din lumea filmului.

a oferit un interviu care i-a șocat pe mai toți fanii lui. Astfel, vorbind despre lansarea continuării filmului Sonic the Hedgehog, el a anunțat că a decis să se retragă din lumea filmului.

Mai exact, vorbind la ”Access Hollywood”, Jim Carrey a spus că intenționează să se retragă din actorie după filmările pe care le-a făcut în viitoarea continuare a filmului Sonic the Hedgehog. ”Sunt destul de serios”, a precizat Jim Carrey când a fost întrebat dacă este o decizie luată deja.

Întrebat dacă ar fi, totuși, dispus să revină asupra decizie, Jim Carrey a explicat că așa ceva s-ar putea întâmpla doar în condiții cu totul și cu totul speciale. ”Depinde. Dacă îngerii aduc un fel de scenariu scris cu cerneală aurie care îmi spune că va fi foarte important să vadă oamenii, s-ar putea să continui drumul, dar îmi iau o pauză”, a mai explicat actorul în interviu, citat de .

Jim Carrey se retrage pentru a se dedica picturii

Pasionat la modul serios de pictură, actorul Jim Carrey recunoaște că vrea să își dedice timpul liber pe care l-ar avea acestei preocupări artistice, mai ales că nu își pune problema că nu ar avea din ce trăi restul vieții.

”Îmi place foarte mult viața mea liniștită și îmi place foarte mult să pun vopsea pe pânză și îmi place foarte mult viața mea spirituală și simt că – și asta este ceva ce s-ar putea să nu mai auzi vreodată de la o altă celebritate spunând– am destul. Am făcut destule, mi-este suficient”, a mai precizat Jim Carrey pentru sursa citată.

Cu toate acestea, fanii actorului mai au totuși o speranță, Jim Carrey fiind unul dintre starurile de la Hollywood care și-a luat, în repetate rânduri, câte o lungă pauză de filmări pentru ca, mai apoi, să revină pe platouri.

Jim Carrey, pauze lungi între filmări importante

Mai exact, Sonic the Hedgehog marchează primul rol important al lui Carrey într-un film de studio de la continuarea făcută în 2014 Dumb and Dumber To. Între timp, actorul a apărut în filmele indie, cu buget redus, The Bad Batch și Dark Crimes.

Rolurile recente ale lui Carrey includ și serialul de comedie Kidding, care a avut 20 de episoade de-a lungul a două sezoane, iar apoi a fost anulat. De asemenea, comediantul a fost invitat la emisiunea Saturday Night Live unde a apărut în rolul lui actualui președinte SUA, Joe Biden, pentru șase episoade în 2020.

Odată cu lansarea Sonic the Hedgehog 2, Jim Carrey revine în franciză alături de Ben Schwartz, Tika Sumpter, James Marsden și Natasha Rothwell. Primul film Sonic s-a lansat chiar înainte de pandemie, în februarie 2020, și a încasat puțin sub 320 de milioane de dolari în întreaga lume.

În altă ordine de idei, Jim Carrey este cel de-al doilea nume mare care, în decurs de o săptămână, anunță că se retrage din lumea actoriei, după ce