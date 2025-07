După Carlos Alcaraz, un alt jucător de top din ATP a fost întrebat direct la Wimbledon: „Emma Răducanu este iubita ta?”. Ce răspuns a dat. Video

După ce a început să se vorbească din ce în ce mai mult despre faptul că Emma Răducanu ar avea o relație cu spaniolul Carlos Alcaraz, acum a venit rândul unui alt jucător profesionist de tenis să se afle în centrul unor astfel de discuții.

Este vorba despre britanicul de 29 de ani Cameron Norrie, locul 61 în clasamentul ATP înaintea începerii ediției din acest an a turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

La conferința de presă susținută după ce l-a învins pe italianul Mattia Bellucci și s-a calificat astfel în optimile de finală, el a fost întrebat direct de un jurnalist cu privire la această chestiune: „În afara tenisului există zvonuri despre persoana care iese la întâlniri cu Emma Răducanu. Pot să te întreb dacă tu ești?”.

Vizibil stânjenit de această situație, Norrie a încercat în primă fază să se comporte de parcă nu ar fi înțeles întrebarea. Ulterior, jurnalistul respectiv a continuat și a spus: „Mă întrebam dacă ieși la întâlniri cu ea, te rog”.

Răspunsul tenismenului britanic a fost ferm. El a încercat totodată să iasă cât mai rapid posibil din această încurcătură. „Nu, nu. Poți să o întrebi pe ea. Nu știu”, a spus Cameron Norrie.

The video of this, with the unabridged full question, is somehow worse.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg)