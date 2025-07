După ce a acuzat că i se ia dreptul la muncă, Vali Crețu a vorbit despre relația cu Ionuț Cercel, rivalul pe post la FCSB: „E diferență mare”

Deși faptul că nu mai joacă din trei în trei zile nu îi este pe plac, Vali Crețu nu vede un inamic în noul său coleg de la echipă, care i-a luat locul în campionat datorită regulii U21. Veteranul campioanei României a vorbit despre relația sa cu Ionuț Cercel, jucător foarte promițător, venit la pachet cu Alexandru Stoian de la Farul Constanța.

Vali Crețu este mentorul lui Ionuț Cercel. Cum îl ajută „Gladiatorul” lui FCSB pe tânărul de 18 ani

Fundașul dreapta al „roș-albaștrilor”, Valentin Crețu, s-a arătat extrem de deranjat la începutul acestui sezon de faptul că regula U21 îl afectează în mod direct. FCSB este nevoită să îl sacrifice pe unul dintre veteranii echipei pentru a-l folosi în flancul drept al apărării pe Ionuț Cercel, jucător eligibil pentru regulă.

„Gladiatorul” lui FCSB însă patronul continuă să-și pună încrederea în el pentru meciurile din preliminariile UEFA Champions League. Cu toate acestea, Crețu nu în consideră un rival pe Ionuț Cercel, mai mult decât atât, este sigur că tânărul fotbalist are multe de învățat de la un jucător cu o experiență așa vastă ca a sa

„E diferență mare de vârstă, experiență… e un copil. Eu îl ajut cu tot ce pot, dar are mare calitate și cred că are multe de învățat de la toată lumea. Eu nu am văzut niciodată concurență între noi. Eu sunt coleg de cameră și cu Pantea (n.r. – Un alt tânăr ce joacă pe postul de fundaș dreapta la FCSB). Cu fundașii dreapta am avut mereu cea mai bună relație.

Eu doar pot să-l ajut. Concurența este cu ceilalți. Toți creștem, toți muncim, toți luăm bani, iar respectul îl arătăm în teren”, a declarat Valentin Crețu

Ce spunea Crețu despre regula U21 după meciul tur contra lui Inter D’Escaldes

Valentin Crețu însă a fost integralist în ambele partide contra andorranilor de la Inter D’Escaldes. După partida tur, fundașul dreapta a avut un discurs plin de reproșuri la adresa regulii care „îi ia dreptul la muncă”:

„Îmi place să joc din 3 în 3 zile, dar să vedem cu regula asta (n.r. U21)… Mă simt bine, vreau să joc cât mai mult, mi-aș dori să joc din 3 în 3 zile. Nu este ușor nici pentru mine, mă pregătesc, vreau să joc, simți un pic cum îți ia dreptul la muncă, dar ce pot eu să fac? Îmi fac treaba cât mai bine pe teren cât joc. Am și eu doi copii acasă, nu mă simt confortabil”, spunea Vali Crețu

