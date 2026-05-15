După ce a amenințat cu plecarea, antrenorul din SuperLiga s-a răzgândit: ”Vom continua împreună”

Se anunță o vară fierbinte pe piața transferurilor în SuperLiga, iar mutările de antrenori se anunță și ele spectaculoase. Unul dintre tehnicienii care se gândea serios să plece de la echipă la finalul sezonul s-a răzgândit și își va continua munca.

Adrian Mihalcea a decis să continue la UTA Arad

Deși venit la UTA în vara anului trecut, Adrian Mihalcea (49 de ani) a lăsat de înțeles în mai multe rânduri că . Tehnicianul s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a putut să se lupte pentru intrarea în play-off din cauza problemelor financiare.

Mai mult, după victoria de pe teren propriu cu Csikszereda din runda precedentă, tehnicianul . Însă, la conferința de presă susținută înainte de meciul cu Unirea Slobozia, din ultima etapă a play-out-ului, el a anunțat că va rămâne și sezonul viitor pe banca ”Bătrânei Doamne”.

”Vom continua încă un an împreună. Am avut o altă discuție cu domnul Meszar (n.r. – președintele Alexandru Meszar), nu am cerut garanții, ci îmbunătățirea sau menținerea acestui nivel al echipei. Mi-a promis că va face tot ce depinde de dânsul și a făcut totul să mă convingă.

Da, vom continua și anul viitor. Au fost mai mulți factori, interni și externi, dar dacă domnul Meszar vrea să detalieze, poate să o facă, eu mă rezum doar a spune că ceea ce a depins de mine s-a făcut pentru a continua”, a declarat Mihalcea, conform .

Cine l-a convins să continue

Tehnicianul, care mai are un an de contract cu UTA, a mărturisit că nu a existat niciun fel de discuții cu alt club din SuperLiga și a explicat că sprijinul venit din partea suporterilor a contat foarte mult în alegerea sa de a rămâne.

”Știam că sunt probleme financiare, s-au rezolvat și sunt rezolvabile, dar nu asta a primat, nici la mine, nici la băieți, drept dovadă că m-au urmat la Arad. Nu a fost nimic cu Farul Constanța, am spus că nu am nicio ofertă. Nici CFR Cluj.

Sunt mai împlinit sufletește, acum lucrurile discutate trebuie să se și concretizeze. Dar, discuția cu domnul Meszar, pe lângă alte aspecte, dar nu cel financiar, m-a făcut să continuăm. A contat și sprijinul suporterilor, mă bucur că i-am făcut să își dorească să continuăm”, a spus Adrian Mihalcea.

De ce nu și-au depus dosarul pentru licența UEFA

UTA se ală pe locul secund în play-out-ul SuperLigii și ar fi avut șanse mari să joace barajul pentru Conference League, însă arădenii nu și-au depus dosarul pentru a obține licența UEFA. În direct la FANATIK SUPERLIGA, .

”Nici în anii trecuți nu am cerut licența UEFA. Mereu am analizat forma echipei și valoarea lotului. Cu un lot care nu corespunde SuperLigii, este forțat să te prezinți în Europa, chiar compromite sezonul următor.

O participare în care tu nu ești pregătit să pierzi perioada de pregătire, de mercato, să începi campionatul, să faci niște deplasări dificile, atât financiar, cât și la distanță, se poate resimți în competiția următoare.

Au fost cazuri și în România, de aceea am ales să nu mergem la UEFA. Am fost pe 7-8, dar neavând licență nu ne-am dus. (n.r. – V-ar cam încurca cupele europene?) Dacă nu ai un lot pregătit, da. Trebuie să fii pregătit. Să ai un lot valoros atât numeric, cât și valoric”, a afirmat Meszar.

Clasament play-out SuperLiga

În ultima etapă a play-out-ului din SuperLiga, UTA va juca în deplasare cu Unirea Slobozia și are chiar șansa de termina pe primul loc. Partida este programată luni, 18 mai, de la ora 20:30.