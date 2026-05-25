După ce a apărut pe lista lui Gigi Becali, Leo Grozavu a dat din casă: „Zilele următoare voi discuta”

După ultima experiență de la FC Botoșani, Leo Grozavu este gata de revenirea în antrenorat. Care este situația sa, după în urmă cu câteva săptămâni era pe lista lui Gigi Becali
Ciprian Păvăleanu
25.05.2026 | 18:31
Leo Grozavu, la un pas de revenirea în antrenorat. Foto: Sportpictures.eu
Leo Grozavu (58 de ani) a făcut o figură foarte frumoasă pe banca lui FC Botoșani în sezonul regulat, iar moldovenii erau la un moment dat chiar lideri în clasamentul SuperLigii României. La mai puțin de trei luni de când i-a părăsit pe moldoveni, antrenorul care a fost recent pe lista lui Gigi Becali este gata să revină în circuit.

Leo Grozavu, aproape de revenirea în antrenorat

După ce a reușit să facă minuni cu FC Botoșani, Leo Grozavu a părăsit echipa în urma unei serii de rezultate mai slabe, iar Valeriu Iftime a oferit primele reacții la acea vreme în exclusivitate pentru FANATIK. De trei luni, antrenorul de 58 de ani este liber de contract, însă în prezent este aproape de revenire.

Înainte ca Gigi Becali să-l numească pe Marius Baciu, fostul tehnician al moldovenilor s-a aflat pe lista sa de antrenori. La mai puțin de trei luni de la despărțirea de botoșăneni, Grozavu recunoaște că se află în discuții pentru a prelua o nouă echipă: „Mă simt bine, mă bucur de familie, de vacanță, de tot ceea ce este în jurul meu.

În fotbalul românesc nu este ceva extraordinar de tentant în momentul de față. Nu exclud însă orice discuție serioasă, un proiect de perspectivă. Sunt disponibil, discut cu oricine. Am avut și am în continuare discuții. Chiar zilele următoare voi discuta cu cineva, dar vedem ce va fi. Momentan, nu m-a convins nimic”, a declarat Leo Grozavu pentru Digi Sport.

Mihai Stoica a exclus din start varianta Leo Grozavu

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a încercat să-l influențeze pe patronul Gigi Becali să aducă un antrenor străin, însă presiunile sale nu au avut succes. Prezent la emisiunea „MM la FANATIK” înaintea numirii lui Marius Baciu, Mihai Stoica a analizat câteva variante, iar cea a lui Leo Grozavu a fost exclusă fără să stea prea mult pe gânduri:

„(n.r. – Ai mai putea să o iei de la capăt cu alt antrenor român din vară?) Probabil că da. Dar fără entuziasm, fără motivație… Depinde și de numele lui. Dacă spui Dan Petrescu, poate da. (n.r. – Poate cu Grozavu) Poate nu. Eu cred că, în mod normal, la noi, așa cum vin jucătorii care se remarcă la alte echipe, trebuie să vină și antrenori cu rezultate foarte bune. (n.r. – Poate Pancu) Nu, aia e o glumă”, declara oficialul roș-albaștrilor la finalul lunii martie.

Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
