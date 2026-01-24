După ce a auzit că mai are „7 la sută” șanse în Europa League, Gigi Becali a anunțat noul obiectiv al FCSB în acest sezon. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Decizia lui Gigi Becali după ce a auzit ce șanse mai are FCSB să ajungă în play-off-ul Europa League

FCSB a pierdut și al 5-lea meci în grupa XXL din Europa League. După 7 runde, campioana României are 6 puncte. Cu toate acestea, înaintea ultimului joc, cu Fenerbahce,

Gigi Becali și-a luat gândul de la Europa League. FCSB mai are de jucat împotriva lui Fenerbahce, joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00. Cu o victorie în fața turcilor, roș-albaștrii păstrează șanse matematice să meargă în play-off, dar stau și la mâna rezultatelor. Latifundiarul din Pipera e pesimist și se gândește doar la campionat.

Și acolo situația e una ingrată pentru campioana României. FCSB e pe locul 9, la patru lungimi de play-off. duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00.

„(n.r. – Cine joacă acum cu CFR?) Păi Duarte, cu Crețu, cu Pantea, cu Ngezana în apărare. La mijloc să vedem. Nici nu știu. Habar nu am ce avem. Dacă era Tănase (n.r. cu Dinamo Zagreb), aranja altfel echipa asta. Era altceva. Dacă era Tănase, noi câștigam meciul.

Era echipă slabă. Eu așa am văzut. Echipă slabă. Nu mi-a creat niciun fel de frică. Au venit niște goluri pe prostii d-ale noastre. Le-am zis noi să ne dea gol. Așa au fost golurile. La primul a zis Dawa ‘dă, mă, tu că nu vreau’. La al doilea a zis Ngezana ‘dă tu gol, de ce să te atac eu. Treci tu pe lângă mine’. Și la al treilea tot așa și al patrulea tot cam așa. Invitație la gol. Toate patru golurile au fost invitații la gol.

Mai avem vreo șansă să mergem mai departe? Ce să mai mergi, cu 9 puncte nu poți să mergi mai departe. Ai o șansă să se întâmple ce s-a întâmplat cu Craiova de nu a mers. Adică o șansă de 7%. Mai vorbesc de 7% acum? Ne axăm pe campionat și cu asta basta”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dacă nu o bați pe CFR, care a vândut atâția jucători, a vândut și portarul… Și tu nu o bați? Ce să faci… Nu mai zic nimic” – Gigi Becali