Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

După ce a auzit că mai are „7 la sută” șanse în Europa League, Gigi Becali a anunțat noul obiectiv al FCSB în acest sezon. Exclusiv

Gigi Becali a luat o decizie importantă după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Campioana României încă are șanse matematice la calificarea în play-off-ul Europa League, dar acestea sunt infime
Cristian Măciucă
24.01.2026 | 14:33
Dupa ce a auzit ca mai are 7 la suta sanse in Europa League Gigi Becali a anuntat noul obiectiv al FCSB in acest sezon Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
După ce a auzit că mai are „7 la sută” șanse în Europa League, Gigi Becali a anunțat noul obiectiv al FCSB în acest sezon. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut și al 5-lea meci în grupa XXL din Europa League. După 7 runde, campioana României are 6 puncte. Cu toate acestea, înaintea ultimului joc, cu Fenerbahce, echipa lui Gigi Becali are în continuare șanse de calificare în „primăvară”.

Decizia lui Gigi Becali după ce a auzit ce șanse mai are FCSB să ajungă în play-off-ul Europa League

Gigi Becali și-a luat gândul de la Europa League. FCSB mai are de jucat împotriva lui Fenerbahce, joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00. Cu o victorie în fața turcilor, roș-albaștrii păstrează șanse matematice să meargă în play-off, dar stau și la mâna rezultatelor. Latifundiarul din Pipera e pesimist și se gândește doar la campionat.

ADVERTISEMENT

Și acolo situația e una ingrată pentru campioana României. FCSB e pe locul 9, la patru lungimi de play-off. Pe trupa lui Charalambous o așteaptă derby-ul cu CFR Cluj, duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00.

(n.r. – Cine joacă acum cu CFR?) Păi Duarte, cu Crețu, cu Pantea, cu Ngezana în apărare. La mijloc să vedem. Nici nu știu. Habar nu am ce avem. Dacă era Tănase (n.r. cu Dinamo Zagreb), aranja altfel echipa asta. Era altceva. Dacă era Tănase, noi câștigam meciul.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

Era echipă slabă. Eu așa am văzut. Echipă slabă. Nu mi-a creat niciun fel de frică. Au venit niște goluri pe prostii d-ale noastre. Le-am zis noi să ne dea gol. Așa au fost golurile. La primul a zis Dawa ‘dă, mă, tu că nu vreau’. La al doilea a zis Ngezana ‘dă tu gol, de ce să te atac eu. Treci tu pe lângă mine’. Și la al treilea tot așa și al patrulea tot cam așa. Invitație la gol. Toate patru golurile au fost invitații la gol.

ADVERTISEMENT
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
Digisport.ro
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”

Mai avem vreo șansă să mergem mai departe? Ce să mai mergi, cu 9 puncte nu poți să mergi mai departe. Ai o șansă să se întâmple ce s-a întâmplat cu Craiova de nu a mers. Adică o șansă de 7%. Mai vorbesc de 7% acum? Ne axăm pe campionat și cu asta basta”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dacă nu o bați pe CFR, care a vândut atâția jucători, a vândut și portarul… Și tu nu o bați? Ce să faci… Nu mai zic nimic” – Gigi Becali

Gigi Becali A ANUNTAT PRIMUL 11 al FCSB pentru DECISIVUL cu CFR Cluj: "GATA, NE AXAM PE CAMPIONAT"

Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în...
Fanatik
Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în direct. Exclusiv
Gigi Mustață a răbufnit după 1-4 la Zagreb: „La FCSB e nevoie de...
Fanatik
Gigi Mustață a răbufnit după 1-4 la Zagreb: „La FCSB e nevoie de sânge proaspăt”. Exclusiv
Mitică Dragomir nu l-a menajat nici pe Gigi Becali: „Haos! Zero! Fiecare face...
Fanatik
Mitică Dragomir nu l-a menajat nici pe Gigi Becali: „Haos! Zero! Fiecare face ce vrea la FCSB! Fără el nu intră în play-off”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Jucătorii de la FCSB s-au săturat de Gigi Becali. 'Te-ai umplut de bani,...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB s-au săturat de Gigi Becali. 'Te-ai umplut de bani, lasă-ne și pe noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!