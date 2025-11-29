Sport

După ce a câștigat Asia Express, Gabi Tamaș ia o decizie surpriză: ”E foarte dificil pentru mine”

A fost anunțat drept învingător la Asia Express, însă Gabi Tamaș este pe punctul să ia o hotărâre neașteptată. Motivul pentru care ia în calcul această variantă.
Alexa Serdan
29.11.2025 | 15:00
Dupa ce a castigat Asia Express Gabi Tamas ia o decizie surpriza E foarte dificil pentru mine
Ce decizie vrea să ia Gabi Tamaș. Sursa foto: Instagram.com
A dat dovadă de perseverență la Antena 1, iar după ce a câștigat Asia Express s-a întors acasă cu mii de euro. Gabi Tamaș este pregătit să ia o decizie care va lua pe multă lume prin surprindere, precizând că îi este tot mai greu.

Decizia pe care Gabi Tamaș vrea să o ia

Gabi Tamaș a fost desemnat învingător la Asis Express, alături de colegul său Dan Alexa. La scurtă vreme după ce competiția moderată de Irina Fodor s-a încheiat, fostul internațional român a făcut o declarație ieșită din comun.

Fostul concurent de la Antena 1 a dezvăluit că vrea să-și dea demisia de la locul de muncă. El ocupă o funcție administrativă la clubul sportiv Concordia Chiajna. Mai exact, a fost numit director sportiv, unde nu are nicio pretenție financiară.

A decis să fac acest pas pentru că iubește fotbalul, însă totul vine cu sacrificii. Pentru acest job trebuie să fie prezent în București, motiv pentru care merge în orașul natal, acolo unde se află familia sa, doar la final de săptămână.

„Acum mă duc acasă doar în weekend. Stau două zile și vin înapoi la muncă unde sunt angajat. Este foarte dificil, chiar am vorbit cu președintele clubului și i-am zis: Băi, e foarte dificil pentru mine.

O spun și live, mi-am depus demisia de vreo două ori. Sper să-mi fie acceptată demisia. Nu este vorba că mă văd într-o carieră de televiziune sau de sport, eu mă văd în cariera familiei”, a explicat Gabi Tamaș, pentru libertatea.ro.

Pe ce vrea să se concentreze Gabi Tamaș

Gabi Tamaș se declară un familist convins, având o relație de lungă durată cu soția sa. A cunoscut-o pe Ioana în perioada în care frumoasa brunetă era adolescentă și de atunci sunt inseparabili. Împreună au și o fiică.

Fostul internațional român este mândru de familia pe care a construit-o alături de partenera de viață. Cei doi apar frecvent în imagini de cuplu, însă câștigătorul de la Asia Express își dorește să-i fie aproape și mai mult.

Vrea să se concentreze pe acest aspect în perioada următoare. Ajuns la vârsta de 42 de ani, fostul jucător de fotbal recunoaște că mariajul său a trecut și prin momente mai grele. Cu toate acestea, a reușit să le depășească cu brio.

„Nu putem zice că o căsnicie e wow, este extraordinară. Certurile sunt comune și vor veni. Noi ne-am înțeles foarte bine, ne înțelegem, ne certăm. De la toate, de la bani, de la…

Strânge tot (n.r. Ioana), chiar mi-aș dori să îi văd conturile ei, ea le vede pe ale mele”, a declarat Gabi Tamaș, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, acolo unde a recurs la un gest foarte vulgar.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
