După ce a câștigat eventul cu Craiova, Filipe Coelho a făcut anunțul: „Plec în Portugalia. Este greu să muncesc în străinătate”

Universitatea Craiova a remizat alb în Giulești, contra Rapidului, în ultima etapă din acest play-off. Oltenii au realizat eventul în acest sezon, cu Filipe Coelho (45 de ani) la cârmă, după ce au învins-o pe U Cluj atât în finala Cupei României, cât și în cea a campionatului, în decurs de doar o săptămână. După un sezon plin de realizări, pentru jucători și staff urmează o binemeritată vacanță.

Filipe Coelho, nerăbdător să ajungă în Portugalia după finalul sezonului

Filipe Coelho a venit în România singur, iar la finalul unui sezon extraordinar este gata să-și petreacă timp cu familia și copiii săi. Portughezul a preluat munca începută de Mirel Rădoi și a finalizat-o ca un mare campion, aducând două trofee în Bănie. Chiar dacă au devenit matematic campioni în etapa precedentă, oltenii au jucat cu echipa bună contra Rapidului, însă chiar și așa

După ultima etapă din această stagiune, cea de pe Giulești, Filipe Coelho s-a arătat nerăbdător să plece în Portugalia. „Am venit aici să încercăm să câștigăm. Am folosit jucătorii de care aveam nevoie să câștigăm. Nu am obținut victoria, dar sunt mulțumit de ceea ce au arătat pe teren. Bineînțeles, am venit aici să câștigăm. O să vedem ce va fi anul viitor. Acum e timpul de odihnă. O să vedem cu ce jucători rămânem în lot, cine mai vine. Eu nu promit neapărat trofee, promit că muncim. Ne respectăm adversarii. Am multe amintiri din acest sezon. Unul dintre lucrurile care îmi vin în minte sunt fețele oamenilor care au ieșit în stradă, după ce am câștigat campionatul.

Merg în Portugalia să petrec timp cu familia. Nu e ușor deloc să lucrez în străinătate. Vreau să stau cu familia și cu copiii mei. E genul de muncă pe care trebuie să o facem în această perioadă, să ne interesăm de transferuri. Încercăm să luăm cele mai bune decizii, iar decizia finală aparține clubului. Eu lucrez cu ceea ce am la dispoziție. Deocamdată, oficial, Mogoș este singurul jucător care nu va fi la noi în sezonul următor. A fost un jucător foarte important pentru noi, atât în vestiar, cât și pe teren”, a declarat Filipe Coelho, la finalul partidei din Giulești.

Decizia de a-l aduce pe Coelho la Craiova s-a luat în parcarea unui McDonald’s

Mihai Rotaru, acționarul clubului din Bănie, a dezvăluit la FANATIK EXCLUSIV în ce circumstanțe a ajuns la concluzia că portughezul trebuie să fie principalul echipei sale, după ce Mirel Rădoi l-a lăsat baltă într-un moment foarte important: „Am avut trei opțiuni. Mirel a plecat, îl simțeam că va pleca. Aveam meciul cu UTA, celebrul meci în care ne-au bătut, duminică și pe drumul de întoarcere, în avion, i-am zis: ‘Mirele, sper să nu îmi faci vreo surpriză, eu să plec în vacanță, să mă trezesc că sunt plecat, iar tu pleci’. Și a zâmbit, a râs, nu a zis nimic. Și atunci mi-am dat seama că e pregătit să plece. Mi-am anulat plecarea din țară. Și asta a fost. După care aveam niște opțiuni.

La două dimineața, în McDonald’s-ul din Craiova, pe Calea București, eu împreună cu Mario și cu unul dintre acționari, care era îmbrăcat într-un trening cu Universitatea Craiova, și zic ‘hai că te filmează ăștia și zic că tu ești noul antrenor’. La două dimineața, l-am întrebat pe Mario care crede că e cea mai bună soluție dintre ăștia trei și a zis că ăsta este (n.r. Filipe Coelho).

Un tip echilibrat, care este foarte bine văzut la nivel teoretic. A fost asistentul unui mare antrenor (n.r. Paulo Bento). Și atunci a zis să mergem pe varianta asta. Ok. Mâine seară să fie în București. Și a fost. Atunci a fost decizia, ne bucurăm că am luat acea decizie. Minim încă un an, nu cred că i-am prelungit până în iarnă. A făcut ce era nevoie la acel moment, și anume să aducă echilibru în vestiar”, a dezvăluit Mihai Rotaru, în exclusivitate pentru FANATIK.