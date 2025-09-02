Sport

După ce a cerut renovări, David Popovici a prezentat complexul „Lia Manoliu” pe pagina oficială a Jocurilor Olimpice: „Aici mă întorc să înot, afară, în soare”. Video

David Popovici, cuvinte frumoase despre unul din puținele bazine olimpice din România. Ce spune medaliatul cu aur la Campionatele Mondiale despre „Lia Manoliu”.
Alex Bodnariu
02.09.2025 | 09:21
David Popovici a vorbit despre bazinul de la „Lia Manoliu”. „Primele amintiri legate de înot vin tot de aici”

David Popovici, fenomenul natației mondiale, a vorbit despre bazinul în care a învățat să înoate, într-un scurt interviu postat pe pagina oficială de Instagram a Jocurilor Olimpice.

Complexul de la „Lia Manoliu” e locul în care David Popovici a învățat să înoate

Înotătorul român a cucerit o lume întreagă cu prestațiile sale de la Campionatul Mondial de la Singapore. David Popovici a luat medalia de aur atât la proba de 100 de metri, cât și la cea de 200 de metri, fiind considerat de analiști unul dintre cei mai buni sportivi ai planetei.

David Popovici reușește să performeze la fiecare competiție la care participă, deși este nevoit să se antreneze în continuare în condiții modeste. Campionul mondial înoată în baza Lia Manoliu din Capitală, unul dintre puținele bazine olimpice din România.

David Popovici: „Acesta e locul meu fericit. E bazinul în care am învățat să înot”

Deși condițiile nu se compară cu cele din Ungaria, Statele Unite sau China, David Popovici nu se plânge și rămâne cu zâmbetul pe buze atunci când vorbește despre bazinul Lia Manoliu. Înotătorul român a acordat un interviu pentru pagina de Instagram a Jocurilor Olimpice, în care a prezentat bazinul din Capitală. Vezi video aici.

„Acesta e locul meu fericit. E bazinul în care am învățat să înot. E bazinul în care m-am antrenat chiar înainte să vin la Singapore. E locul în care mă simt fericit.

În relația cu natația, aici mă întorc. Primele amintiri legate de înot vin tot de aici. Să înot afară, în soare, într-un climat de vară atât de frumos precum cel pe care îl avem în România, e minunat”, a declarat David Popovici.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
