După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul fotbalist român: „O resursă neprețuită”. Foto

ADVERTISEMENT

Deși votată în Parlament cu o largă majoritate, “Legea Novak”, proiectul legislativ conform căruia toate echipele sportive din țară trebuie să utilizeze cel puțin 40% jucători români în același timp pe teren, . Ulterior, șeful statului a ajuns în Marea Britanie, unde s-a întreținut cu un celebru component al echipei naționale de fotbal.

Cu ce fotbalist român s-a întâlnit Nicușor Dan la Londra

Marți seară, Nicușor Dan s-a întâlnit, la Londra, cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. La întrevedere și-a făcut apariția și și al echipei naționale. Cu zâmbetul pe buze, cei doi s-au lăsat fotografiați în timp ce-și strângeau mâinile.

ADVERTISEMENT

“O întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea de români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Diaspora românească este o resursă neprețuită care păstrează identitatea vie și duce România mai departe, oriunde s-ar afla”, a scris Nicușor Dan lângă fotografie.

Conform agendei, Nicușor Dan se va întâlni, miercuri, cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, după care cu oficiali ai companiilor britanice.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu îl așteaptă pentru barajul cu Turcia

După o accidentare gravă suferită în luna ianuarie, Radu Drăgușin a revenit, de câteva săptămâni, la antrenamentele lui Tottenham. Deși se pregătește cu echipa, Thomas Frank nu l-a trimis, până acum, în luptă într-un meci oficial. Nu doar londonezii îl așteaptă să redevină apt de joc, ci și echipa națională a României. Mircea Lucescu, selecționerul “tricolorilor”, a anunțat că , din martie.

ADVERTISEMENT

Atac fără precedent al lui Ciprian Paraschiv la adresa lui Nicușor Dan

Revenind la “Legea Novak”, aceasta a fost aprobată la inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv. în momentul în care a aflat că .

“Sunt siderat că președintele țării se poate pronunța înainte ca legea să fie judecată la CCR. Este uluitor, sincer. Nu m-am așteptat. Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan a demonstrat în această seară cât de anti-român este”, a transmis Ciprian Paraschiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Motivele pentru care Nicușor Dan nu a promulgat “Legea Novak”: