Sport

După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul fotbalist român: „O resursă neprețuită”. Foto

Nicușor Dan a blocat “Legea Novak”, după care a părăsit România. În străinătate, s-a întâlnit cu un cunoscut “tricolor”, alături de care s-a fotografiat. Cine este și la ce echipă evoluează fotbalistul.
Răzvan Scarlat
17.12.2025 | 12:05
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu un celebru fotbalist român. Sursa foto: Hepta
Deși votată în Parlament cu o largă majoritate, “Legea Novak”, proiectul legislativ conform căruia toate echipele sportive din țară trebuie să utilizeze cel puțin 40% jucători români în același timp pe teren, a fost contestată de Nicușor Dan la CCR, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Ulterior, șeful statului a ajuns în Marea Britanie, unde s-a întreținut cu un celebru component al echipei naționale de fotbal.

Cu ce fotbalist român s-a întâlnit Nicușor Dan la Londra

Marți seară, Nicușor Dan s-a întâlnit, la Londra, cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. La întrevedere și-a făcut apariția și Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham și al echipei naționale. Cu zâmbetul pe buze, cei doi s-au lăsat fotografiați în timp ce-și strângeau mâinile.

O întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea de români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Diaspora românească este o resursă neprețuită care păstrează identitatea vie și duce România mai departe, oriunde s-ar afla”, a scris Nicușor Dan lângă fotografie.

Nicușor Dan și Radu Drăgușin
Nicușor Dan și Radu Drăgușin, întâlnire la Londra. Sursa foto: facebook

Conform agendei, Nicușor Dan se va întâlni, miercuri, cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, după care cu oficiali ai companiilor britanice.

Mircea Lucescu îl așteaptă pentru barajul cu Turcia

După o accidentare gravă suferită în luna ianuarie, Radu Drăgușin a revenit, de câteva săptămâni, la antrenamentele lui Tottenham. Deși se pregătește cu echipa, Thomas Frank nu l-a trimis, până acum, în luptă într-un meci oficial. Nu doar londonezii îl așteaptă să redevină apt de joc, ci și echipa națională a României. Mircea Lucescu, selecționerul “tricolorilor”, a anunțat că îl are în vizor pentru barajul cu Turcia, din martie.

Atac fără precedent al lui Ciprian Paraschiv la adresa lui Nicușor Dan

Revenind la “Legea Novak”, aceasta a fost aprobată la inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv. Fostul fotbalist a răbufnit în momentul în care a aflat că Nicușor Dan a contestat proiectul la CCR.

Sunt siderat că președintele țării se poate pronunța înainte ca legea să fie judecată la CCR. Este uluitor, sincer. Nu m-am așteptat. Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan a demonstrat în această seară cât de anti-român este”, a transmis Ciprian Paraschiv pentru FANATIK.

Motivele pentru care Nicușor Dan nu a promulgat “Legea Novak”:

  • Legea impunea un prag minim de 40% sportivi români pe teren
  • Măsura se baza pe cetățenie, nu pe formare sportivă
  • Este încălcat dreptul la muncă al sportivilor din UE
  • Se încalcă libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană
  • Există jurisprudență clară împotriva acestor limitări
  • Amenzile depășesc cadrul general al legislației contravenționale
