CE TREBUIE SĂ ȘTII Presa din Grecia anunță interesul lui AEK pentru Anzor Mekvabishvili

AEK Atena a produs una dintre cele mai dureroase eliminări europene din istoria recentă a Universității Craiova, după ce grecii au întors dramatic duelul din Conference League cu două goluri marcate în prelungiri. Acum, la aproape un an de la acel șoc, presa elenă anunță că formația din Atena și-ar fi îndreptat atenția către unul dintre cei mai apreciați și râvniți jucători ai oltenilor.

Potrivit , un nou scenariu de transfer o leagă pe AEK de mijlocașul georgian al Craiovei. După informațiile recente privind interesul pentru Assad Al-Hamlawi, site-ul Transferfeed susține că oficialii formației elene monitorizează acum și situația lui Mekvabishvili.

De altă parte, grecii de la au descris în detaliu confruntarea dramatică dintre AEK și Universitatea Craiova, din grupele Conference League, dar și modul în care evoluția lui Anzor a rămas în atenția oficialilor campioanei.

„La Atena, Anzor a avut probabil cea mai bună prestaţie din acest an. Mijlocaşul a fost peste tot. A recuperat, a distribuit, a presat, a acoperit spaţii şi, timp de aproape 100 de minute, a cărat-o pe Craiova în spate împotriva unui AEK care a apăsat sufocant. Nu este o exagerare să spunem că, în timp ce georgianul era pe teren, echipa din România a stat în picioare. Ieşirea sa (în minutul 90+6) s-a dovedit decisivă, deoarece câteva minute mai târziu au venit golurile care au decis calificarea în favoarea lui AEK.

Mario Iliopoulos îl remarcase clar pe Mekvabishvili. Mai mult, în momentul în care aștepta să îi felicite pe jucătorii lui AEK pentru calificare, s-a oprit în fața mijlocașului georgian și i-a transmis personal felicitări pentru evoluția sa, arătându-și admirația pentru efortul și calitatea lui. Și aici începe interesul real. Pentru că în Atena numele lui Mekvabishvili nu a fost uitat după acel meci, ci a rămas pe lista de monitorizare a clubului. Anzor a făcut pe toată lumea să vorbească despre el“, au scris și grecii de la Sportreport.

Declarația lui Anzor Mekvabishvili care îi sperie pe olteni

Anzor, aflat și pe lista lui Getafe, a vorbit cu presa din țara natală despre viitorul său. Mijlocașul central a precizat că nu s-a hotărât dacă va rămâne la Universitatea Craiova sau își va continua cariera într-un alt campionat. Acesta a menționat că au existat discuții cu alte cluburi.

„Interes a existat și există. Dar în acest moment nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nici măcar nu știu dacă voi rămâne la Craiova. Aveam neapărat nevoie de o schimbare de mediu. Orice fotbalist are nevoie de schimbări și să ajungă într-un loc unde să se regăsească. La Craiova am găsit un mediu bun și o echipă bună.

Cred că liga română este una dintre cele mai bune pentru a face pasul spre un nivel superior. La meciuri vine multă lume, jocurile sunt foarte dinamice și evoluează fotbaliști de nivel ridicat. Asta m-a ajutat să fac un pas înainte”, a precizat Anzor, conform presei din Georgia.

Duel interesant cu colegii de la Universitatea Craiova

Aflat în cantonamentul echipei naționale a Georgiei pentru meciurile amicale cu România (2 iunie) și Bahrain (5 iunie), Anzor Mekvabishvili a spus la ce se așteaptă de la duelul cu ”tricolorii” și despre numeroasele schimbări din lotul gruzinilor.

”România este o echipă interesantă și destul de puternică. La fel ca noi, au jucat la Campionatul European, au trecut de grupe și au ajuns în optimi. Este o națională peste nivelul mediu din Europa. Cred că va ieși un meci bun. Gheorghe Hagi a convocat 6 jucători de la Universitatea Craiova (n.r. – ) și cred că 3-4 dintre ei vor fi titulari.

Cred că naționala noastră are nevoie de puțin timp ca să se omogenizeze, pentru că au plecat mulți jucători și nu este ușor să-i înlocuiești. Dar această nouă echipă are un potențial foarte mare de progres. Naționala este pe drumul cel bun și cred că rezultatele pe care și le dorește toată lumea vor reveni”, a precizat fotbalistul Universității Craiova.