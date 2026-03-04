Sport

După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani

La 2 ani de la separarea de sportivul de origine italiană, Viktoria Varga a făcut furori cu ultima postare. Cum arată, de fapt, fosta parteneră a lui Graziano Pelle.
Alexa Serdan
04.03.2026 | 23:30
Viktoria Varga și Graziano Pelle au format un cuplu vreme de 12 ani. Sursa foto: Instagram.com
Viktoria Varga, considerată a fi una dintre cele mai atrăgătoare femei de pe glob, a uimit cu o apariție unică. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani, după ce a divorțat de fotbalistul italian, mai mare cu 7 ani.

Viktoria Varga, senzațională cu ajutorul unor simple imagini

Au fost împreună 12 ani, însă la finalul lui 2024 au anunțat că o iau pe drumuri separate. După anunțul divorțului Graziano Pelle a luat o decizie neașteptată. Fostul atacant, retras din activitate în 2021, s-a mutat la 5.000 kilometri distanță.

Fostul jucător de fotbal a lăsat în urmă mariajul cu superba Viktoria Varga. Tânăra este o apariție de senzație, fiind numită de presa internațională cea mai frumoasă femeie din lume. Această titulatură o arată cu forme fizice de invidiat și cu trăsături superbe.

Blondina originară din Ungaria reușește să întoarcă toate privirile. Acum a bifat un moment uimitor pe rețelele de socializare, unde a apărut într-o ținută inspirată din cultura japoneză. Rochia i-a pus în valoare picioarele lungi.

În plus, i-a scos în evidență bustul și fața care i-a fost conturată frumos cu coc elegant, strâns la spate. Fosta soție a lui Graziano Pelle denotă foarte multă încredere în sine, semn că știe cât de valoroasă este, de fapt.

Comentariile primite de Viktoria Varga

Are peste 618.000 de urmăritori care o complimentează de fiecare dată când postează. Viktoria Varga se bucură de o comunitate mare care o laudă și apreciază fotografiile senzaționale pe care le împărtășește constant.

„Ești absolut superbă, picioarele tale par fără sfârșit în această ținută!”, este mesajul lăsat de unul dintre admiratorii din social media. „Ești pur și simplu incredibilă în această ținută!”, a completat altcineva.

„Cea mai frumoasă apariție de până acum, Japonia ți se potrivește de minune”, este un alt comentariu primit de fosta parteneră a lui Graziano Pelle. Mai mult, la începutul lunii februarie a dat de înțeles că este singură.

Așadar, nu este deloc de mirare că este ”bombardată” cu laude și mesaje speciale pentru felul în care arată. Viktoria Varga a uimit când a apărut într-o lenjerie intimă albă, care a făcut-o să fie în centrul atenției.

